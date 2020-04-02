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Поліція досі розслідує відео з вантажівкою, яка "збиває" Зеленського

Четвер, 2 квітня 2020, 18:35
Поліція досі розслідує відео з вантажівкою, яка збиває Зеленського

Національна поліція далі проводить розслідування про відео, на якому вантажівка "збиває" на той час кандидата у президента України Володимира Зеленського.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на сліде управління поліції

Дослівно поліція: "Здійснюється досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні".

Деталі: Відео, яке обурило прихильників Зеленського, базується на його рекламному відеоролику, який з’явився у квітні 2019 року, перед другим туром президентських виборів. Слова Зеленського перериває проїзд у кадрі вантажівки, після цього на зеленому тлі з’являється напис "У кожного своя дорога" та зображення білого порошку, який всмоктується в скручений шматок паперу.

11 квітня 2019 року Національна поліція оголосила про початок розслідування через появу такого ролика.

25 липня 2019 року команда Зеленського повідомила у Телеграмі, що поліція знайшла автора ролика з вантажівкою, пообіцявши, що його чекає несолодка доля: загрожує обмеження чи позбавлення волі на строк до 5 років.

21 серпня 2019 року правоохоронці провели обшуки у активіста молодіжної організації Порошенка – "Солідарної молоді", волонтера "Відсічі" Дениса Любченка. Він підтвердив поширення ролика, але сказав, що знайшов його в інтернеті. У Національній поліції не відповіли Радіо Свобода, хто є підозрюваним, пославшись на таємницю слідства.

У штабі тодішнього кандидата у президенти Петра Порошенка відразу заперечили причетність до виготовлення "чорного піару", але відео було опубліковане у Телеграмі "Європейської України", яку пов’язують зі штабом.

Під час виборчої кампанії 2019 року відеоролик став вірусним, досі у мережі Youtube його демонструє сама команда Зеленського із заголовком "Порошенко опублікував відео, де фура збиває Зеленського".

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийполіція
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