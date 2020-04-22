Зеленский видит в Саакашвили потенциал

Президент Владимир Зеленский считает, что у экс-президента Грузии Михэила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своими идеями с Кабинетом министров и Верховной Радой.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента

Дословно ОП: "Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-президентом Грузии Михэилом Саакашвили и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины. Михэил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ.

Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины".

Что предшествовало: Источники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа" сообщали, что грузино-украинского политика Михэила Саакашвили, которого во времена президента Петра Порошенко выгнали из Украины, могут назначить вице-премьером по вопросам реформ 24 апреля. Позже сам Саакашвили заявил, что готов принять предложение, которое ему сделала украинская власть.

Предыстория: