Зеленский видит в Саакашвили потенциал

6179 просмотров
Среда, 22 апреля 2020, 16:49

Президент Владимир Зеленский считает, что у экс-президента Грузии Михэила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своими идеями с Кабинетом министров и Верховной Радой.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента

Дословно ОП: "Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-президентом Грузии Михэилом Саакашвили и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины. Михэил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ.

Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины".

Что предшествовало: Источники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа" сообщали, что грузино-украинского политика Михэила Саакашвили, которого во времена президента Петра Порошенко выгнали из Украины, могут назначить вице-премьером по вопросам реформ 24 апреля. Позже сам Саакашвили заявил, что готов принять предложение, которое ему сделала украинская власть.

Предыстория:

  • 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский внес изменения в указ Петра Порошенко и вернул бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили гражданство Украины. Зеленский объяснил это стремлением к справедливости, а не политическими планами.
  • 29 мая высланный из Украины Саакашвили вернулся в Киев. Затем он встал на воинский учет в Святошинском военкомате Киева.
  • В начале июня Саакашвили призывал однопартийцев из "Движения новых сил" ("Рух нових сил") поддержать партию Зеленского "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду, а затем и сам стал кандидатом в народные депутаты по списку своей партии.
  • 20 ноября 2019 года Верховный Суд признал законными действия правоохранительных органов и пограничников, которого в феврале 2018 года выдворили Саакашвили в Польшу.

Темы: Саакашвили Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Саакашвили готов работать в правительстве Шмыгаля 22 апреля 2020, 14:28
В "Слуге народа" хотят сделать Саакашвили вице-премьером 22 апреля 2020, 12:56
ГБР сообщило о подозрении пограничникам, которые вывозили Саакашвили в Польшу 7 февраля 2020, 15:08
Все новости
Главные новости
Электронные паспорта: Федоров собрал Зеленского и Авакова на презентации в Zoom
Зеленский: Министров будут менять до тех пор, пока Кабмин не станет идеальным
Зеленский снял фильм о себе и обещает пресс-конференцию
Саакашвили готов работать в правительстве Шмыгаля
Все новости
соцсети

Что предлагают Tinder, Bumble и другие сайты знакомств во время карантина

Медицина

Как коронавирус влияет на тело человека

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!