Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Петиция к Зеленскому с требованием уволить Ермака набрала нужное количество голосов

Четверг, 23 апреля 2020, 14:56
Петиция к Зеленскому с требованием уволить Ермака набрала нужное количество голосов

Петиция к президенту Владимиру Зеленскому с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей.

Источник: сайт петиций

Детали: Электронная петиция на сайте Офиса президента была опубликована 1 апреля и собрала необходимое количество подписей меньше чем за месяц, то есть на 70 дней раньше последнего срока.

Автор петиции Александр Иванов считает, что "после назначения Андрея Ермака руководителем Офиса президента резко ускорился процесс капитуляции Украины перед Россией".

Речь идет о подписи Ермака под документом Трехсторонней контактной группы в Минске, которым согласовывается создание "консультативного совета" с ОРДЛО на равных, в котором  Россия, которая является государством-агрессором, признается наблюдателем, как и Германия, Франция и ОБСЕ.

Кроме того, пишет автор, "Андрей Ермак стал олицетворением коррупции в команде Зеленского. Ермака и его родственника обвиняют в торговле государственными должностями".

Речь идет о публикации так называемых "пленок Ермака", на которых человек, похожий на брата главы офиса президента Дениса Ермака (Андрей Ермак фактически подтвердил, что это его брат), проводит несколько разговоров на темы, которые воспринимаются как возможна торговля государственными должностями.

В ходе этих разговоров обсуждается, в частности, сколько будет стоить кандидату та или иная должность и как будет распределяться полученнаю прибыль между участниками схемы, включая доли брата нынешнего главы Офиса президента. Оба брата Ермаки отрицают, что совершали какие-либо коррупционные действия.

Что было раньше: 13 марта стало известно, что в Минске подписаны соглашения о создании консультативного совета, в котором ОРДЛО будут представлены как субъект, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Петиция с требованием отозвать подписи представителей Украины под указанным документом набрала более 25 000 подписей в течение трех недель.

На сайте Офиса президента ответили, что президент Зеленский не имеет права отозвать подпись под документом, который подписали участники ТКГ.

У Зеленского также отметили, вопрос о создании так называемого Консультативного совета нужно обсудить и проработать со всеми участниками Нормандского формата. Там добавили, что документ носит декларативный характер и не предусматривает наступления правовых последствий.

Читайте также: "Люби друзи" Зеленского. Первый коррупционный скандал Зе!команды

Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи,  на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
  • Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
  • Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса. После публикации "пленок" правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Андрей ЕрмакЗеленскийпетиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Андрей Ермак
На фоне событий в России Ермак опубликовал фото с военачальниками
Директор НАБУ об отношениях с Ермаком: Сидел за одним столом
Зеленский, Ермак и другие боги и сущности. Кто есть кто в украинской мифологии времен войны
Последние новости
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
Все новости...
Реклама: