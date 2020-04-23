Петиция к Зеленскому с требованием уволить Ермака набрала нужное количество голосов

Петиция к президенту Владимиру Зеленскому с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей.

Источник: сайт петиций

Детали: Электронная петиция на сайте Офиса президента была опубликована 1 апреля и собрала необходимое количество подписей меньше чем за месяц, то есть на 70 дней раньше последнего срока.

Автор петиции Александр Иванов считает, что "после назначения Андрея Ермака руководителем Офиса президента резко ускорился процесс капитуляции Украины перед Россией".

Речь идет о подписи Ермака под документом Трехсторонней контактной группы в Минске, которым согласовывается создание "консультативного совета" с ОРДЛО на равных, в котором Россия, которая является государством-агрессором, признается наблюдателем, как и Германия, Франция и ОБСЕ.

Кроме того, пишет автор, "Андрей Ермак стал олицетворением коррупции в команде Зеленского. Ермака и его родственника обвиняют в торговле государственными должностями".

Речь идет о публикации так называемых "пленок Ермака", на которых человек, похожий на брата главы офиса президента Дениса Ермака (Андрей Ермак фактически подтвердил, что это его брат), проводит несколько разговоров на темы, которые воспринимаются как возможна торговля государственными должностями.

В ходе этих разговоров обсуждается, в частности, сколько будет стоить кандидату та или иная должность и как будет распределяться полученнаю прибыль между участниками схемы, включая доли брата нынешнего главы Офиса президента. Оба брата Ермаки отрицают, что совершали какие-либо коррупционные действия.

Что было раньше: 13 марта стало известно, что в Минске подписаны соглашения о создании консультативного совета, в котором ОРДЛО будут представлены как субъект, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Петиция с требованием отозвать подписи представителей Украины под указанным документом набрала более 25 000 подписей в течение трех недель.

На сайте Офиса президента ответили, что президент Зеленский не имеет права отозвать подпись под документом, который подписали участники ТКГ.

У Зеленского также отметили, вопрос о создании так называемого Консультативного совета нужно обсудить и проработать со всеми участниками Нормандского формата. Там добавили, что документ носит декларативный характер и не предусматривает наступления правовых последствий.

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