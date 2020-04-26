Головні новини суботи і ночі: підозри у держзраді, заборона відвідувати кладовища

У "ЄС" стверджують, що Порошенку, Турчинову і Воронченку готують підозри у держзраді, поліція заборонила відвідувати кладовища – новини, які були актуальні 25 квітня.

Про підозри

Командувач Військово-морських сил України адмірал Ігор Воронченко, екссекретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Турчинов та п'ятий президент України Петро Порошенко можуть отримати підозри в державній зраді у зв'язку з дачею команди на проходження українських військових через Керченську протоку.

У ДБР заявили, що вказана інформація не відповідає дійсності.

Про кладовища

Головам ОДА та КМДА доручено заборонити відвідування громадянами кладовищ, місць окремих поховань у традиційні післявеликодні поминальні дні, крім випадків здійснення поховань.

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