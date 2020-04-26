Главные новости субботы и ночи: подозрения в госизмене, запрет посещать кладбища

В "ЕС" утверждают, что Порошенко, Турчинову и Воронченко готовят подозрения в госизмене, полиция запретила посещать кладбища – новости, которые были актуальны 25 апреля.

О подозрениях

Командующий Военно-морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко, экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и пятый президент Украины Петр Порошенко могут получить подозрения в государственной измене в связи с дачей команды на прохождение украинских военных через Керченский пролив.

В ГБР заявили, что указанная информация не соответствует действительности.

О кладбищах

Председателям ОГА и КГГА поручено запретить посещение гражданами кладбищ, мест отдельных захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений.

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