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Главные новости субботы и ночи: подозрения в госизмене, запрет посещать кладбища

Воскресенье, 26 апреля 2020, 08:00

В "ЕС" утверждают, что Порошенко, Турчинову и Воронченко готовят подозрения в госизмене, полиция запретила посещать кладбища – новости, которые были актуальны 25 апреля.

О подозрениях

Командующий Военно-морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко, экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и пятый президент Украины Петр Порошенко могут получить подозрения в государственной измене в связи с дачей команды на прохождение украинских военных через Керченский пролив.

В ГБР заявили, что указанная информация не соответствует действительности.

О кладбищах

Председателям ОГА и КГГА поручено запретить посещение гражданами кладбищ, мест отдельных захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений.

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О других важных новостях

За сутки 24 апреля в Украине выявлено 478 случаев COVID-19, с начала эпидемии – 8125 случаев.

Минздрав получает очень тревожные сигналы во время аудита второго этапа медицинской реформы. 

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Всемирная организация здравоохранения предостерегает власти от выдачи так называемых паспортов иммунитета гражданам, которые перенесли коронавирусную инфекцию. 

Правоохранители в столице разоблачили деятельность группировки, которая под прикрытием программы суррогатного материнства занималась противоправным вывозом детей за границу. 

Киевский метрополитен возобновит работу в конце мая, если план по выходу из карантина будет соблюден.

Из-за продолжительных пожаров в зоне отчуждения уже сгорело 11,5 тыс. га Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, а это 5% его территории.

Решение Окружного административного суда о незаконности национализации Приватбанка не обнародовано, однако СМИ сообщили, по каким именно причинам суд признал национализацию незаконной. 

По сообщению издания, суд считает, что решение НБУ о национализации банка незаконно, потому что отчет о внеплановой проверке банка на момент национализации не был надлежаще оформлен.

Украинская правда

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