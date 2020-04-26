26 квітня. No time to die: В світі 200 тисяч померлих від COVID-19, в Ухані виписали всіх хворих, в Україні бунт у СІЗО

Офіційні дані, актуальні на 13:00 26 квітня

Україна. Сотня хворих медиків за добу

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

8 617 встановлених випадків, з них 1 676 медпрацівників і 586 дітей

встановлених випадків, з них 1 676 медпрацівників і 586 дітей 840 людей одужали, з них 162 – медики

людей одужали, з них 162 – медики 209 летальних випадків

летальних випадків зроблено 89 373 ПЛР-тестів, частина з них – повторні

Серед померлих майже однакова кількість чоловіків і жінок – 108 і 101 відповідно. 86% з них – старші 50 років.

Областями з найбільшою кількістю інфікованих медпрацівників є Чернівецька, Тернопільська та Рівненська, каже міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За весь час пандемії з лікарень Чернівецької області звільнився 161 медпрацівник. З них 29 лікарів.

Померлий з COVID-19 сімейний лікар на Одещині заразив 32 медпрацівників.

Регіонами з найвищою кількістю інфікованих лишаються Чернівецька область та Київ.

За минулу добу:

492 встановлених хворих, з них 101 медпрацівник і 41 дитина

встановлених хворих, з них 101 медпрацівник і 41 дитина 8 летальних випадків

летальних випадків 58 людей одужали

За добу госпіталізували 123 людини. Усього в лікарнях 2 750 пацієнтів, майже 300 з яких – медики. До апаратів ШВЛ підключено 107 людей.

У Збройних силах продовжує зростати кількість інфікованих, за добу додався один хворий, він перебуває у Чернівецькому військовому госпіталі. Усього в ЗСУ з початку пандемії виявили 58 випадків інфікування.

Жодного хворого з початку пандемії не виявили на фронті.

У Криму, за даними окупаційної влади, кількість хворих зросла до 69. На Донеччині – до 78. В окупованих районах Луганщини 70 інфікованих.

Ще один гуртожиток став осередком розповсюдження коронавірусу – тепер у Запоріжжі. Уже виявили 11 хворих, у будинку понад 200 жителів. За інформацією місцевих чиновників, контактні особи, у яких виявили інфекцію, не мали симптомів хвороби. Гуртожиток закрили на карантин.

Фото: запорізьке медіа "061.ua"

На Херсонщині, яка має 87 хворих, на карантин закривають три населених пункти – місто Олешки, села Ліві Солонці та Малі Копані.

Утримувані в Чернівецькому СІЗО вночі збунтувалися проти прийняття до установи людини з коронавірусом. Троє з них на знак протесту порізали собі передпліччя. Хворого розмістили в ізольованому блоці.

За динамікою зміни кількості хворих в Україні та в кожній області стежте на картах і графіках "Української правди".

Перші підсумки "Всеукраїнської школи онлайн"

Онлайн-уроки для школярів, які вже три тижні транслюють українські телеканали та YouTube-канал МОН, найбільше дивляться восьмикласники.

Список відтворення уроків для 8 класу на YouTube-каналі міністерства зібрав понад 170 тисяч переглядів. На другому місці уроки для 6 класу, на третьому – для 9-го. Найменше переглядів має 11 клас.

Найчастіше уроки вмикають на мобільних телефонах (51%), далі йдуть комп’ютери (39,1%) і на останньому місці планшети (5,5%). Телевізорів немає в переліку, адже це статистика з перегляду YouTube.

Найпопулярнішими заняттями виявилася руханка та уроки англійської.

У чергу за продуктами

Одесити в кількох точках міста вишикувалися в черги за продуктовими пакетами від партії "Опозиційна платформа – За життя". З вантажівок роздавали крупи, консерви, паски та яйця.

Люди сварилися, не дотримувалися дистанції, дехто був без маски.

Сезон весіль

На 45-тий день карантину у Виноградові на Закарпатті молодята реєстрували шлюб у масках. Церемонію зробили скороченою.

"Традиційно звикли бачити усміхнені обличчя наречених, звикаємо до нових стандартів. Проте, сьогодні на 100% відсотків впевнені – за масками щасливі усмішки", – кажуть у РАЦСі.

І додають, що кохання "не можна відкласти на потім".

Світ. 200 тисяч смертей від коронавірусу

У всьому світі

Захворіли: за весь період 2 900 422.

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 87 тисяч. Що приблизно на 15 тисяч менше, ніж напередодні, коли була зафіксована найбільша добова кількість випадків на планеті від початку пандемії.

За добу найбільше нових хворих з’явилось у США, Росії та Великій Британії. Росія четверту добу поспіль входить у трійку країн з найшвидшим поширенням вірусу.

Одужали: 822 760 (+ 23 265 за добу). На першому місці Туреччина, де за добу одужало 3 845 хворих.

Померли: 203 055 (+5 695 за добу, що приблизно на 500 менше, ніж напередодні)

Лідерами за добовою смертністю стали США, Велика Британія, Італія.

В Італії кількість активних випадків коронавірусу знизилася ще на тисячу. Ця тенденція спостерігається вже 5-й день поспіль.

В Іспанії за останню добу від коронавірусу померли 378 людей. Другий день поспіль одужало більше людей, ніж захворіло

У Франції протягом останньої доби від COVID-19 померли 369 людей, що майже дорівнює показнику минулої доби. Але відчутно менше, ніж у попередні дні, коли добова кількість померлих перевищувала 500.

США. Трамп не розмовляє з журналістами

У США за останню добу:

Загинуло – 1 806, приблизно на 100 менше ніж напередодні.

Від початку епідемії:

Загиблих – 53 934. Найбільше страждає місто Нью-Йорк, де загинуло 17 126 людей.

Одужавших – близько 105 811.

Щонайменше 2 600 медичних працівників захворіли на коронавірус у американському штаті Іллінойс.

Після більш ніж місяця щоденних "коронавірусних" брифінгів для преси, Дональд Трамп в суботу так і не вийшов до журналістів. Це відбулося після того, як радники попередили президента, що його виступи завдають шкоди кампанії.

Деякі журналісти сприйняли цей крок як визнання самим Трампом того, що він, можливо, зайшов занадто далеко, коли сказав, що дезінфікуючий засіб можна використовувати для лікування COVID-19.

Велика Британія. Нелегкий вибір для Бориса Джонсона

У Великій Британії за добу:

Померло – 813. Це суттєво більше, ніж у попередні два дні, коли повідомляли про 684 та 616 загиблих.

Від початку епідемії:

Захворіло – 148 377.

Померло – 20 319.

У відділеннях інтенсивної терапії по всій Британії закінчуються предмети першої необхідності, включаючи анестетики, після "потроєння попиту", викликаного пандемією коронавируса.

У понеділок після одужання від коронавірусу на роботу повертається прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон. Його чекає непросте рішення: чи пом’якшувати обмеження для порятунку бізнесу.

Адже провідні вчені країни попереджають, що число нових випадків Covid-19 занадто велике, щоб найближчим часом послабити карантин.

В Ухані звільнились лікарні від хворих, в Італії – в’язниці від мафіозі

Всесвітня організація охорони здоров'я застерігає від видачі так званих "паспортів імунітету" людям, які одужали від коронавірусу, щоб дозволити їм не дотримуватись карантину:

"Наразі немає доказів, що люди, які перехворіли на COVID-19, і мають антитіла до цієї хвороби, захищені від повторного зараження".

В Австралії провели дослідження, результати якого показали, що діти навряд чи передають COVID-19 дорослим або між собою. На цей звіт посилається влада країни, яка виступає за відкриття шкіл.

Зазначається, що результати є попередніми, однак вони показують дуже обмежене поширення хвороби в школах одного зі штатів і центрах із догляду за дітьми, де дослідження проводили з березня до середини квітня.

Китай заявив, що в Ухані, яка була першим епіцентром спалаху, виписали з лікарень всіх хворих на COVID-19. За офіційними даними, у країні загалом наразі залишилось близько тисячі хворих.

У Пекіні місцева влада заборонила "нецивілізовану" поведінку, зокрема не прикривання рота і носа під час кашля або чханні. Порушників будуть карати штрафами.

Крім того, Китай знімає обмеження на експорт низки ключових товарів, потрібних для боротьби з епідемією. Це стосується тестів на коронавірус, медичних масок, захисних костюмів, інфрачервоних термометрів та апаратів штучної вентиляції легень.

У Берліні мешканці протестували проти карантинних обмежень. Поліція заявила про близько 300 мітингувальників, ЗМІ – про тисячу. Деякі демонстранти були затримані, щодо понад сотні відкрили справу за адміністративні або кримінальні правопорушення, трьох взяли під варту.

В Італії в рамках боротьби з епідемію з в’язниці звільнили кількох відомих лідерів мафії, які були засуджені до 23, 20 і 14 років тюрми. Це викликало критику, в тому числі з боку опозиції. Лідер однієї з опозиційних партій Маттео Сальвіні назвав це безумством:

"Це неповага до людей, суддів, журналістів, поліцейських і жертв мафії".

Загалом з 29 лютого кількість в’язнів у країні скоротилося на 6,5 тисяч осіб

Нові технології на межі приватності

Ізраїльська компанія, яка раніше заявила, що розробила технологію для розпізнавання облич у масках і захисних окулярах, отримала 5 мільйонів доларів на техніку для свого винаходу від канадського фонду.

Компанія припускала, що технологію можна буде використовувати, щоб повідомляти про порушників карантину.

В Австралії запустили програму для контролю поширення вірусу, хоча вона викликає побоювання з приводу конфіденційності користувачів.

Додаток є частиною урядової стратегії. Він веде журнал Bluetooth-з'єднань телефону з іншими і має допомогти владі відстежувати контакти людини у випадку позитивного тесту на COVID-19. Щоб програма була успішною, її мають використовувати трохи менше половини населення.

Програми для оцінки масштабів зараження намагаються розробити по всьому світу. В Європі більшість країн також схиляються до відстеження контактів по Bluetooth. Але підходи відрізняються залежно від того, чи зберігаються дані на центральному сервері або на окремих пристроях.

Влада Німеччини, яка раніше хотіла використовувати централізований варіант, розкритикований вченими, змінила курс в сторону технологій, над якими, зокрема, працюють Apple і Google.

"Ми будемо підтримувати децентралізовану архітектуру, яка зберігатиме контакти тільки на пристроях. Це добре для довіри", – сказав керівник канцелярії федерального канцлера Гельґе Браун.

Спільними зусиллями: "маски обізнаності" і Minecraft-пожертви

Художники у Секторі Гази прикрашають маски для обличчя, щоб підвищити обізнаність про коронавірус і спонукати людей захищати себе від хвороби.

Троє друзів у Великій Британії вирішили відтворити у комп’ютерній грі Minecraft свій улюблений нічний клуб, в який не можуть піти через карантин.

Вони провели там віртуальну вечірку, запросивши гравців приєднатись за невеликі пожертви. Таким чином британці зібрали більше 2 тисяч фунтів стерлінгів для Національної служби охорони здоров’я.