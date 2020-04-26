26 апреля. No time to die: В мире 200 тысяч умерших от COVID-19 в Ухане выписали всех больных, в Украине бунт в СИЗО

Официальные данные, актуальные на 13:00 26 апреля

Украина. Сотня больных медиков за сутки

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

8 617 установленных случаев, из них 1 676 медработников и 586 детей

установленных случаев, из них медработников и 586 детей 840 человек выздоровели, из них 162 – медики

человек выздоровели, из них 162 – медики 209 летальных случаев

летальных случаев сделано 89 373 ПЦР-тестов, часть из них – повторные

Среди умерших почти одинаковое количество мужчин и женщин – 108 и 101 соответственно. 86% из них – старше 50 лет.

Областями с наибольшим количеством инфицированных медработников является Черновицкая, Тернопольская и Ровенская, говорит министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии из больниц Черновицкой области уволился 161 медработник. Из них 29 врачей.

Умерший с COVID-19 семейный врач в Одесской области заразил 32 медработников.

Регионами с наивысшим количеством инфицированных остаются Черновицкая область и Киев.

За прошедшие сутки:

492 установленных больных, из них 101 медработник и 41 ребенок

установленных больных, из них 101 медработник и 41 ребенок 8 летальных случаев

летальных случаев 58 человек выздоровели

За сутки госпитализировали 123 человека. Всего в больницах 2 750 пациентов, почти 300 из которых – медики. К аппаратам ИВЛ подключены 107 человек.

В Вооруженных силах продолжает расти количество инфицированных, в течении суток добавился один больной, он находится в Черновицком военном госпитале. Всего в ВСУ с начала пандемии обнаружили 58 случаев инфицирования.

Ни единого больного с начала пандемии не обнаружили на фронте.

В Крыму, по данным оккупационных властей, количество заболевших возросло до 69. В Донецкой области – до 78. В оккупированных районах Луганщины 70 инфицированных.

Еще одно общежитие стало центром распространения коронавируса – теперь в Запорожье. Уже обнаружили 11 больных, в доме более 200 жителей. По информации местных чиновников, у контактных лиц, у которых обнаружили инфекцию, не было симптомов болезни. Общежитие закрыли на карантин.

Фото: запорожское медиа "061.ua"

На Херсонщине, которая имеет 87 больных, на карантин закрывают три населенных пункта – город Олешки, села Левые Солонцы и Малые Копани.

Заключенные в Черновицком СИЗО ночью взбунтовались против принятия в учреждения человека с коронавирусом. Трое из них в знак протеста порезали себе предплечья. Больного поместили в изолированный блок.

За динамикой изменения количества больных в Украине и в каждой области следите на картах и ​​графиках "Украинской правды".

Первые итоги "Всеукраинской школы онлайн"

Онлайн-уроки для школьников, которые уже три недели транслируют украинские телеканалы и YouTube-канал МОН, больше всего смотрят восьмиклассники.

Список воспроизведения уроков для 8 класса на YouTube-канале министерства собрал более 170 тысяч просмотров. На втором месте уроки для 6 класса, на третьем – для 9-го. Меньше всего просмотров имеет 11 класс.

Чаще всего уроки включают на мобильных телефонах (51%), далее следуют компьютеры (39,1%) и на последнем месте планшеты (5,5%). Телевизоров нет в списке, ведь это статистика по просмотрам YouTube.

Самыми популярными занятиями оказалась зарядка и уроки английского.

В очередь за продуктами

Одесситы в нескольких точках города выстроились в очереди за продуктовыми пакетами от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". С грузовиков раздавали крупы, консервы, куличи и яйца.

Люди ссорились, не соблюдали дистанцию, некоторые были без масок.

Сезон свадеб

На 45-й день карантина в Виноградове на Закарпатье молодожены зарегистрировали брак в масках. Церемония была сокращенной.

"Традиционно привыкли видеть улыбающиеся лица молодоженов, привыкаем к новым стандартам. Однако, сегодня на 100% процентов уверены – за масками счастливые улыбки", – говорят в ЗАГСе.

И добавляют, что любовь "нельзя отложить на потом".

Мир. 200 тысяч смертей от коронавируса

Во всем мире

Заболели: за весь период 2 900 422.

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 87 тысяч. Что примерно на 15 тысяч меньше, чем накануне, когда было зафиксировано наибольшее суточное количество случаев на планете с начала пандемии.

За сутки больше всего новых больных появилось в США, России и Великобритании. Россия четвертые сутки подряд входит в тройку стран с самым быстрым распространением вируса.

Выздоровели: 822 760 (+23 265 за сутки). На первом месте Турция, где за сутки выписаны 3 845 больных.

Умерли: 203 055 (+5 695 в сутки, что примерно на 500 меньше, чем накануне)

Лидерами по суточной смертности стали США, Великобритания, Италия.

В Италии количество активных случаев коронавируса снизилось еще на тысячу. Эта тенденция наблюдается уже 5-й день подряд.

В Испании за последние сутки от коронавируса умерли 378 человек. Второй день подряд выписано больше людей, чем заболело.

Во Франции за последние сутки от COVID-19 умерли 369 человек, что почти равно показателю прошедших суток. Но ощутимо меньше, чем в предыдущие дни, когда суточное количество умерших превышало 500.

США. Трамп не разговаривает с журналистами

В США за последние сутки:

Погибло – 1 806, примерно на 100 меньше чем накануне.

С начала эпидемии:

Погибших – 53 934. Больше всего страдает город Нью-Йорк, где погибло 17 126 человек.

Выздоровевших – около 105 811.

По меньшей мере 2,6 тысячи медицинских работников заболели коронавирусом в американском штате Иллинойс.

После более чем месяца ежедневных "коронавирусных" брифингов для прессы, Дональд Трамп в субботу так и не вышел к журналистам. Это произошло после того, как советники предупредили президента, что его выступления наносят ущерб кампании.

Некоторые журналисты восприняли этот шаг как признание самым Трампом того, что он, возможно, зашел слишком далеко, когда сказал, что дезинфицирующее средство можно использовать для лечения COVID-19.

Великобритания. Нелегкий выбор для Бориса Джонсона

В Великобритании за сутки:

Умерло – 813. Это существенно больше, чем в предыдущие два дня, когда сообщали о 684 и 616 погибших.

С начала эпидемии:

Заболело – 148 377.

Умерло – 20 319.

В отделениях интенсивной терапии по всей Британии заканчиваются предметы первой необходимости, включая анестетики, после "утроения спроса", вызванного пандемией коронавируса.

В понедельник после выздоровления от коронавируса на работу возвращается премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его ждет непростое решение: смягчать ли ограничения для спасения бизнеса.

Ведь ведущие ученые страны предупреждают, что число новых случаев COVID-19 слишком велико, чтобы в ближайшее время ослабить карантин.

В Ухане освободились больницы от больных, в Италии – тюрьмы от мафиози

Всемирная организация здравоохранения предостерегает от выдачи так называемых "паспортов иммунитета" людям, которые выздоровели от коронавируса, чтобы позволить им не соблюдать карантин:

"Пока нет доказательств, что люди, переболевшие COVID-19 и имеющие антитела к этой болезни, защищены от повторного заражения".

В Австралии провели исследование, результаты которого показали, что дети вряд ли передают COVID-19 взрослым или между собой. На этот отчет ссылается власть страны, выступая за открытие школ.

Отмечается, что результаты являются предварительными, однако они показывают очень ограниченное распространение болезни в школах одного из штатов и центрах по уходу за детьми, где исследования проводились с марта до середины апреля.

Китай заявил, что в Ухане, который был первым эпицентром вспышки, выписали из больниц всех больных COVID-19. По официальным данным, в стране в целом на данный момент осталось около тысячи больных.

В Пекине местные власти запретили "нецивилизованное" поведение, в частности не прикрывание рта и носа во время кашля или чихания. Нарушителей будут наказывать штрафами.

Кроме того, Китай снимает ограничения на экспорт ряда ключевых товаров, необходимых для борьбы с эпидемией. Это касается тестов на коронавирус, медицинских масок, защитных костюмов, инфракрасных термометров и аппаратов искусственной вентиляции легких.

В Берлине жители протестовали против карантинных ограничений. Полиция заявила об около 300 митингующих, СМИ – о тысяче. Некоторые демонстранты были задержаны, по более чем сотни открыли дело за административные или уголовные правонарушения, трех взяли под стражу.

В Италии в рамках борьбы с эпидемией из тюрьмы освободили нескольких известных лидеров мафии, которые были приговорены к 23, 20 и 14 годам тюрьмы. Это вызвало критику, в том числе со стороны оппозиции. Лидер одной из оппозиционных партий Маттео Сальвини назвал это безумием:

"Это неуважение к людям, судьям, журналистам, полицейским и жертвам мафии".

Всего с 29 февраля количество заключенных в стране сократилось на 6,5 тысяч человек.

Новые технологии на грани приватности

Израильская компания, которая ранее заявила, что разработала технологию распознавания лиц в масках и защитных очках, получила 5 миллионов долларов на технику для своего изобретения от канадского фонда.

Компания предполагала, что технологию можно будет использовать, чтобы сообщать о нарушителях карантина.

В Австралии запустили программу для контроля распространения вируса, хотя она вызывает опасения по поводу конфиденциальности пользователей.

Приложение является частью правительственной стратегии. Оно ведет журнал Bluetooth-соединений телефона с другими и должно помочь властям отслеживать контакты человека в случае положительного теста на COVID-19. Чтобы программа была успешной, ее должны установить чуть меньше половины населения.

Программы для оценки масштабов заражения пытаются разработать по всему миру. В Европе большинство стран также склоняются к отслеживанию контактов по Bluetooth. Но подходы отличаются в зависимости от того, хранятся ли данные на центральном сервере или на отдельных устройствах.

Власти Германии, которые ранее хотели использовать централизованный вариант, раскритикованный учеными, изменили курс в сторону технологий, над которыми, в частности, работают Apple и Google.

"Мы поддержим децентрализованную архитектуру, которая будет сохранять контакты только на устройствах. Это хорошо для доверия", – сказал руководитель канцелярии федерального канцлера Хельге Браун.

Совместными усилиями: "маски осведомленности" и Minecraft-пожертвования

Художники в Секторе Газа украшают маски для лица, чтобы повысить осведомленность о коронавирусе и побудить людей защищать себя от болезни.

Трое друзей в Великобритании решили воссоздать в компьютерной игре Minecraft свой любимый ночной клуб, в который не могут пойти из-за карантина.

Они провели там виртуальную вечеринку, пригласив игроков присоединиться за небольшие пожертвования. Таким образом британцы собрали более 2 тысяч фунтов стерлингов для Национальной службы здравоохранения.