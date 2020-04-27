27 квітня. No time to die: У світі 3 мільйони заражень, у Росії ростуть темпи захворюваності, в Україні протести аграріїв

Офіційні дані, актуальні на 11:30 27 квітня

Україна на карантині 47-ий день.

24 квітня уряд оприлюднив план виходу з карантину, який охоплює 5 етапів.

За стрімкого зниження кількості хворих Україна зможе перейти від першого етапу, який може початися 11 травня, одразу до третього чи четвертого.

Україна. Понад 9 тисяч інфікованих

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

9 009 встановлених випадків, з них 1 749 медпрацівників і 614 дітей

встановлених випадків, з них 1 749 медпрацівників і 614 дітей 864 людей одужали

людей одужали 220 летальних випадків

летальних випадків зроблено 93 519 ПЛР-тестів, частина з них – повторні.

Між встановленням тисячі хворих і дев’яти тисяч хворих минуло 23 дні.

Регіонами з найвищою кількістю інфікованих лишаються Чернівецька область та Київ, мають понад 1200 інфікованих.

У Чернівецькій обласній клінічній лікарні, найбільшій на Буковині, закінчилися місця в реанімації. Детальніше читайте в інтерв’ю УП з головним директором закладу.

Найменше хворих на сході та північному сході – Донеччина, Луганщина, Сумщина, Чернігівщина. Також до 100 хворих має Хмельниччина й Херсонщина.

За минулу добу:

392 встановлених хворих, з них 73 медпрацівників і 28 дітей

встановлених хворих, з них 73 медпрацівників і 28 дітей 11 летальних випадків

летальних випадків 24 людей одужали

Кількість нових добових хворих рівно на 100 менша, ніж днем раніше, 26 квітня.

Четвертий день підряд кількість нових хворих не перевищує 500 людей.

За добу госпіталізували 83 людини.

У Збройних силах 6 випадків інфікування за добу, четверо військових перебувають вдома, двоє – у лікарнях. Усього в ЗСУ з початку епідемії виявили 64 випадки інфікування.

Жодного хворого з початку епідемії не виявили на фронті.

Короткий огляд областей:

Київ . Російське медіа повідомило про інфікування всіх священників Києво-Печерської Лаври, утім у самі Лаврі це заперечили. В УПЦ МП кажуть, що майже всі, хто хворіли (понад 100 людей), видужали, у лікарнях залишилося 3-4 людини.

. Російське медіа повідомило про інфікування всіх священників Києво-Печерської Лаври, утім у самі Лаврі це заперечили. В УПЦ МП кажуть, що майже всі, хто хворіли (понад 100 людей), видужали, у лікарнях залишилося 3-4 людини. Харківщина. Коронавірус підхопили 11 пацієнтів Обласної психлікарні.

Коронавірус підхопили 11 пацієнтів Обласної психлікарні. Львівщина . За весь час пандемії вірус виявили у 16 медпрацівників легеневого центру здоров’я.

. За весь час пандемії вірус виявили у 16 медпрацівників легеневого центру здоров’я. Рівненщина . Коронавірус виявили у вагітної жінки, що надійшла до обласного перинатального центру на 37 тижні вагітності. Жінка має певні ускладнення.

. Коронавірус виявили у вагітної жінки, що надійшла до обласного перинатального центру на 37 тижні вагітності. Жінка має певні ускладнення. Запоріжжя. У гуртожитку, де виявили спалах коронавірусу, уже 15 інфікованих, жителів продовжують тестувати.

У гуртожитку, де виявили спалах коронавірусу, уже 15 інфікованих, жителів продовжують тестувати. Тернопільщина. У Почаєві, де підозрюють спалах коронавірусу в Лаврі, посилюють обмеження. За добу в місті виявили ще 18 хворих. Тернопільська область є однією з 5 з найвищою кількістю інфікованих.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях, за даними окупаційної "влади": у Криму 70 інфікованих, на Донеччині – 78, на Луганщині – 70.

За динамікою зміни кількості хворих в Україні та в кожній області стежте на картах і графіках "Української правди".

За відкриті ринки

До жителів Краматорська, які перекривали вулицю з вимогою відкрити ринки, доєдналися мешканці Херсонщини. Близько 200 аграріїв перекрили рух мостом через Дніпро, протестуючи проти закриття ринків в Україні та області.

Один з учасників акції висипав на дорогу огірки, пояснюючи, що йому немає куди збувати свою продукцію.

Фото оприлюднене херсонським медіа "Вгору"

Львів замість Китаю

Управління інвестицій Львівської ОДА запропонувало 1 500 закордонним компаніям, які зупинилися через кризу, перевезти своє виробництво на Львівщину.

Аргументами для бізнесу називають приїзд заробітчан, що повернулися через пандемію й мають іноземний досвід, а також близькість до європейського ринку.

Захист докторської в карантин

Українська монахиня УГКЦ Альфонса Карапата у Ливані захищала докторську дисертацію з богослов’я в напів онлайновому режимі – частина рецензентів і екзаменаторів підключилася до процесу через інтернет. Роботу оцінили на максимальні 100 балів. Писати її довелося французькою, яку монахиня раніше навіть не знала.

Альфонса провела 10 років на Близькому Сході, досліджуючи діяльність француза, що написав тритомник про Мелхітську Церкву. Вона стала першою українкою, яка захистила дисертацію з богослів’я в цьому регіоні.

фото: медіаресурс угкц

Відомий принаймні ще один випадок захисту дисертації на карантині. Доцент кафедри цивільного права Університету імені Шевченка Іван Ромащенко на початку квітня захистив докторську дисертацію онлайн в Університеті Лейдена в сфері корпоративного права.

Світ. Майже 3 млн хворих

У всьому світі:

Захворіли: за весь період 2 972 315.

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 72 тисячі. Що на 12 тисяч менше, ніж напередодні. Кількість нових хворих знижується другу добу поспіль.

Найбільше нових хворих з’явилось у США, Росії та Великій Британії. Росія п’яту добу поспіль входить у трійку країн з найшвидшим поширенням вірусу.

Одужали: 865 088 (+ 49 048 за добу). На першому місці Іспанія, де за добу одужало більше 22 тисяч хворих.

Померли: 206 529 (+3 698 за добу, що є найменшим показником останніх двох тижнів. Проте може пояснюватися затримкою з оприлюдненням даних на вихідних)

Лідерами за добовою смертністю стали США, Велика Британія, Іспанія. При чому у всіх трьох країнах смертність від COVID-19 була значно меншою, ніж напередодні

В Італії за минулу добу у зв’язку з коронавірусом померло лише 260 людей - найнижчий показник за майже півтора місяця, темпи поширення хвороби уповільнились до показників 14 березня.

Іспанія повідомила про найнижчий рівень смертності від коронавірусу за понад місяць - за минулу добу померли 288 людей.

У Франції за добу померли 242 людини, це найменший рівень за 5 тижнів. Кількість пацієнтів у реанімації зменшується 18-й день поспіль

США. Від Трампа вимагають зняти карантин

У США за останню добу:

Загинуло – 1 126. Що приблизно на 700 менше ніж напередодні.

Від початку епідемії:

Загиблих – 54 876. В країні вже вдвічі більше загиблих, ніж, наприклад, в Британії чи Франції

Одужавших – близько 107 045.

У Білому Домі заявили, що в більшості штатів США відбувається зниження захворюваності Covid-19, тому влада країни планує в травні поступово почати запуск економіки.

Зняти блокування вимагають все більше штатів – до інших додались штати Колорадо, Міссісіпі, Міннесота, Монтана і Теннессі. Свої вимоги там пояснюють прогнозами безробіття на рівні 16% або вище, якщо карантин буде продовжено. Про пом’якшення заговорив навіть губернатор найбільш постраждалого штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

Влада США допускає можливість купівлі акцій енергокомпаній, які нині знаходяться у складному фінансовому становищі. Енергетичний сектор США серйозно постраждав в результаті падіння цін на енергоносії та обмежувальні заходи запровадженні під час пандемії.

Велика Британія. В’язні шиють захист для лікарів

У Великій Британії за добу:

Померло – 413. Що майже в два рази менше, ніж напередодні. Невисокі цифри можуть бути пов'язані з тим, що на вихідні дані надходять повільніше.

Від початку епідемії:

Захворіло – 154 037.

Померло – 20 732.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повернувся на роботу через місяць після того, як у нього виявили коронавірус. Від Джонсона очікують ухвалення рішення щодо продовження чи зняття в країні обмежень.

Представники бізнесу вимагають поступово пом’якшувати карантин. Адже за розрахунками провідної групи прогнозування, економіці Великої Британії буде потрібно три роки, щоб повністю оговтатися від наслідків пандемії.

Британські в’язні будуть виробляти засоби індивідуального захисту для медпрацівників національної служби здоров’я. Виготовлення засобів у тюрмах має коштувати втричі дешевше ринкової вартості.

Росія. Пєсков обіцяє, що влітку "стане легше"

У Росії за добу:

Померло – 50. Що на 16 менше, ніж напередодні.

Від початку епідемії:

Захворіло – 87 147. П’ятий день поспіль Росія опиняється у трійці країн з найшвидшим поширенням вірусу. За кількістю хворих РФ вже обігнала Китай

Померло – 794. Більша частина померлих від COVID-19 припадає на Москву

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков припустив, що пік у країні припаде на середину травня, а на початку літа "стане легше".

У Росії не введений режим надзвичайного стану, центральна влада не оголошує карантин і покладає цю відповідальність на місцевих чиновників. Президент Володимир Путін лише оголосив "неробочі дні" і пообіцяв бізнесу незначну фінансову підтримку за збереження робочих місць.

Тим часом у деяких регіонах вдаються до серйозних заходів, як то спеціальна пропускна система в столиці, або жорстокі дії правоохоронців на Кавказі.

А глава Республіки Бурятии Бурятії звинуватив лікарів у тому, що вони приховували симптоми COVID-19 і спровокували спалах захворювання

Нова Зеландія "виграла битву", а Сербія переживає за травневі свята

Влада Нової Зеландії каже, що "ліквідувала" передачу вірусу. Це не означає зведення випадків зараження до нуля, але чиновники охорони здоров’я знають, звідки надходять нові випадки.

Прем'єр-міністр заявила, що країни "уникла найгіршого", але повинна продовжувати боротися з вірусом:

"Ми виграли цю битву. Але ми повинні зберігати пильність, якщо ми хочемо продовжувати в тому ж дусі. Ми відкриваємо економіку, але не відкриваємо суспільне життя людей".

Держава знімає найжорстокіші обмеження, які діяли більше 4 тижнів. Рітейлерам, ресторанам і школам дозволять відкритися у невеликих масштабах. Зокрема, до шкіл підуть діти у віці до 10 років, які не можуть навчатися вдома або чиї батьки повинні повернутися на роботу.

В Італії вирішили, що школи відкриють лише у вересні, але багато підприємств відновлять роботу вже з 4 травня, коли країна вийде з вкрай жорсткого карантину.

Іспанія зніме деякі заборони з наступної суботи, зокрема, мешканцям дозволять виходити на прогулянку і займатися спортом на вулиці.

Крім того, уряд пом’якшив карантин для дітей. Іспанці у віці до 14 років після 6 тижнів удома нарешті зможуть виходити з дому. Але зовсім обмеження не зняли: дозволені прогулянки до трьох дітей з одним відповідальним дорослим протягом однієї години і на відстані до 1 км від будинку.

А от уряд Сербії навпаки запроваджує кількаденну комендантську годину з 30 квітня, щоб запобігти поширенню вірусу на травневі свята. Традиційно в ці дні у Сербії та інших балканських країнах жителі вирушають на природу, де смажать м'ясо і відпочивають.

Китай обіціє працювати в повну силу, щоб допомогти іншим державам у боротьбі з коронавірусом. Там кажуть, що не будуть обмежувати експорт медикаментів, і вже експортувала необхідні товари до 191 країни та регіону.

Наразі у Китаї, з якого почалась епідемія, за офіційною інформацією, у лікарнях залишилось 1011 хворих, ще 8,4 тисячі осіб знаходяться під наглядом лікарів.

"Шукачі коронавірусів" кажуть про можливого предка COVID-19 з 2013 року. Лікарі пробують новий препарат

У лікарнях Нью-Йорку випробовують препарат від печії для лікування COVID-19. У дослідженні наразі беруть часть 187 пацієнтів, але їх кількість сподіваються збільшити до 1200.

Кілька міжнародних організація та наукових інститутів ще 2009 року заснували ініціативу для дослідження коронавірусів, носіями яких є кажани. CNN розповіло, що дослідники беруть у тварин кров і мазки для аналізів.

Згодом вчені мають працювати з цими зразками, щоб передбачити, які штами з найбільшою ймовірністю можуть поширитись на людей.

Ініціативу запускали, щоб підготувати світ до пандемії. За 10 років роботи вона отримала близько 200 мільйонів доларів. Нещодавно, коли тема стала більш актуальною, науковцям продовжили фінансування на суму 2,26 мільйона доларів.

Загалом дослідники зібрали більше 15 тисяч зразків, що дозволило ідентифікувати близько 500 нових коронавірусів. Один з них, знайдений у китайській печері в 2013 році, можливо, був предком COVID-19. Це вчені встановили після того, як почалась епідемія, співставивши вірус зі зразком у своїй "бібліотеці".

Зразки крові, взяті у кажанів, містять антитіла, отже можуть допомагати для боротьби з вірусами. Крім того, у випадку COVID-19, знання про його виникнення допоможуть вченим зрозуміти, як він мутував, щоб стати заразним для людей. Також науковці сподіваються, що дослідження зможе запобігти майбутнім спалахам.

Виклики часів пандемії: соціальна нерівність і повторний діагноз після одужання

У Франції епідемії оголила проблему соціальної нерівності. У той час як мільярдери ізолюються в розкішних маєтках на Середземному морі, жителі в бідних і переповнених районах стикаються зі зростанням смертності та заворушеннями на вулицях.

У передмістях Парижа спалахнули сутички з правоохоронцями після звинувачень в жорстокості і расизмі під час карантину з боку поліції. А деякі заможні жителі, як з’ясувалось, мали доступ до тестування на антитіла, незважаючи на навантаження на лікарні та будинки престарілих.

У Південній Кореї зменшуються кількості нових випадків зараження, однак країна стикається з новою проблемою. Щонайменше 222 осіб після одужання знову здали позитивний тест на вірус.

Поки експерти не впевнені, чи є це реактивацією вірусу чи повторним зараженням. Різниця між двома цими процесами може стати ключовою в боротьбі з хворобою.

"Голос країни" обрали онлайн. Троїцький та Metropolitan Opera об’єднують світ музикою

Режисер Влад Троїцький, ЦСМ"Дах" та гуртом "ДахаБраха" провели другий етап флешмобу #TogetherAtTheSameTime. До нього разом з "Українською правдою" могли долучитися всі бажаючи з різних країн світу.

Під музику з "Alambari", нового альбому "ДахаБраха", люди виконували одні й ті ж дії. Все це одночасно транслювалось на одному екрані. За задумом Троїцького, головна мета #TogetherAtTheSameTime – об’єднання світу у часи пандемії.

Metropolitan Opera також влаштувала гала-концерт в онлайн, який тривав чотири години. В ньому взяли участь 43 виконавця з різних країн та континентів.

Карантин не завадив визначити переможця ювілейного, десятого сезону "Голосу країни". У суперфіналі 26 квітня переміг Роман Сасанчин з команди Тіни Кароль. Учасники шоу змагалися без глядачів в студії, а судді шоу – Кароль, Потап та Настя Каменьских, Дан Балан, Monatik – виходили в ефір, сидячи вдома.