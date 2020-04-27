27 апреля. No time to die: В мире 3 миллиона заражений, в России растут темпы заболеваемости, в Украине протесты аграриев

Официальные данные, актуальные на 11:30 27 апреля

Украина на карантине 47-й день.

24 апреля правительство обнародовало план выхода из карантина, который охватывает 5 этапов.

При условии стремительного снижения количества больных Украина сможет перейти от первого этапа, который может начаться 11 мая, сразу к третьему или четвертому.

Украина. Более 9 тысяч инфицированных

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

9 009 установленных случаев, из них 1 749 медработников и 614 детей

установленных случаев, из них 1 749 медработников и 614 детей 864 человек выздоровели

человек выздоровели 220 летальных случаев

летальных случаев сделано 93 519 ПЦР-тестов, часть из них – повторные.

Между установлением тысячи больных и девяти тысяч больных прошло 23 дня.

Регионами с наивысшим количеством инфицированных остаются Черновицкая область и Киев, тут более 1200 инфицированных.

В Черновицкой областной клинической больнице, крупнейшей на Буковине, закончились места в реанимации. Подробнее читайте в интервью УП с главным директором заведения.

Меньше всего больных на востоке и северо-востоке – в Донецкой области, Луганской, Сумской, Черниговской. Также до 100 больных имеет Хмельницкая и Херсонская область.

За прошедшие сутки:

392 установленных больных, из них 73 медработников и 28 детей

установленных больных, из них 73 медработников и 28 детей 11 летальных случаев

летальных случаев 24 человек выздоровели

Количество новых суточных больных ровно на 100 меньше, чем днем ​​ранее, 26 апреля.

Четвертый день подряд количество новых больных не превышает 500 человек.

За сутки госпитализировали 83 человека.

В Вооруженных силах 6 случаев инфицирования в течении суток, четверо военных находятся дома, двое – в больницах. Всего в ВСУ с начала эпидемии обнаружили 64 случая инфицирования.

Ни одного больного с начала эпидемии не выявили на фронте.

Краткий обзор областей:

Киев . Российские медиа сообщили об инфицировании всех священников Киево-Печерской Лавры, впрочем в самой Лавре возразили. В УПЦ МП говорят, что почти все, кто болели (более 100 человек), выздоровели, в больницах осталось 3-4 человека.

. Российские медиа сообщили об инфицировании всех священников Киево-Печерской Лавры, впрочем в самой Лавре возразили. В УПЦ МП говорят, что почти все, кто болели (более 100 человек), выздоровели, в больницах осталось 3-4 человека. Харьковщина . Коронавирус подхватили 11 пациентов областной психбольницы.

. Коронавирус подхватили 11 пациентов областной психбольницы. Львовщина . За все время пандемии вирус обнаружили у 16 ​​медработников Легочного центра здоровья.

. За все время пандемии вирус обнаружили у 16 ​​медработников Легочного центра здоровья. Ровенщина . Коронавирус обнаружили у беременной женщины, поступившей в областной перинатальный центр на 37 неделе беременности. Женщина имеет определенные осложнения.

. Коронавирус обнаружили у беременной женщины, поступившей в областной перинатальный центр на 37 неделе беременности. Женщина имеет определенные осложнения. Запорожье . В общежитии, где обнаружили вспышку коронавируса, уже 15 инфицированных, жителей продолжают тестировать.

. В общежитии, где обнаружили вспышку коронавируса, уже 15 инфицированных, жителей продолжают тестировать. Тернопольщина. В Почаеве, где подозревают вспышку коронавируса в Лавре, усиливают ограничения. За сутки в городе обнаружили еще 18 больных. Тернопольская область является одной из 5 с наивысшим количеством инфицированных.

Ситуация на временно оккупированных территориях, по данным оккупационной "власти": в Крыму 70 инфицированных, в Донецкой области – 78, в Луганской – 70.

За динамикой изменения количества больных в Украине и в каждой области следите на картах и ​​графиках "Украинской правды".

За открытые рынки

К жителям Краматорска, которые перекрывали улицу с требованием открыть рынки, присоединились жители Херсонщины. Около 200 аграриев перекрыли движение по мосту через Днепр, протестуя против закрытия рынков в Украине и области.

Один из участников акции высыпал на дорогу огурцы, объясняя, что ему некуда сбывать свою продукцию.

Фото обнародовано херсонским медиа "Вверх"

Львов вместо Китая

Управление инвестиций Львовской ОГА предложило 1 500 зарубежным компаниям, которые остановились из-за кризиса, перевезти свое производство на Львовщину.

Аргументами для бизнеса называют приезд работников, которые вернулись из-за пандемии и имеют иностранный опыт, а также близость к европейскому рынку.

Защита докторской в ​​карантин

Украинская монахиня УГКЦ Альфонса Карапата в Ливане защищала докторскую диссертацию по богословию в наполовину онлайновом режиме – часть рецензентов и экзаменаторов подключилась к процессу через интернет. Работу оценили на максимальные 100 баллов. Писать ее пришлось на французском, который монахиня раньше даже не знала.

Альфонса провела 10 лет на Ближнем Востоке, исследуя деятельность француза, написавшего трехтомник о Мелькитской Церкви. Она стала первой украинкой, которая защитила диссертацию по богословию в этом регионе.

фото: медиаресурс угкц

Известен по крайней мере еще один случай защиты диссертации на карантине. Доцент кафедры гражданского права Университета имени Шевченко Иван Ромащенко в начале апреля защитил докторскую диссертацию онлайн в Университете Лейдена в сфере корпоративного права.

Мир. Почти 3 млн больных

Во всем мире:

Заболели: за весь период 2 972 315.

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 72 тысячи. Что на 12 тысяч меньше, чем накануне. Число новых больных снижается второй день подряд.

Больше всего новых больных появилось в США, России и Великобритании. Россия пятые сутки подряд входит в тройку стран с самым быстрым распространением вируса.

Выздоровели: 865 088 (+49 048 за сутки). На первом месте Испания, где за сутки выписаны более 22 тысяч больных.

Умерли: 206 529 (+3 698 в сутки, что является наименьшим показателем последних двух недель. Однако может объясняться задержкой с обнародованием данных на выходных)

Лидерами по суточной смертности стали США, Великобритания, Испания. Причем во всех трех странах смертность от COVID-19 была значительно меньше, чем накануне.

В Италии за минувшие сутки в связи с коронавирусом умерло только 260 человек – самый низкий показатель за почти полтора месяца, темпы распространения болезни замедлились до показателей 14 марта.

Испания сообщила о самом низком уровне смертности от коронавируса за более чем месяц – за минувшие сутки умерли 288 человек.

Во Франции за сутки умерли 242 человека, это наименьший уровень за 5 недель. Количество пациентов в реанимации уменьшается 18-й день подряд

США. От Трампа требуют снять карантин

В США за последние сутки:

Погибло – 1 126. Что примерно на 700 меньше чем накануне.

С начала эпидемии:

Погибших – 54 876. В стране уже вдвое больше погибших, чем, например, в Великобритании или Франции

Выздоровевших – 107 045.

В Белом Доме заявили, что в большинстве штатов США происходит снижение заболеваемости COVID-19, поэтому власти страны планируют в мае постепенно начать запуск экономики.

Снять блокировку требуют все больше штатов – к другим добавились штаты Колорадо, Миссисипи, Миннесота, Монтана и Теннесси. Свои требования там объясняют прогнозами безработицы на уровне 16% или выше, если карантин будет продлен. О смягчении заговорил даже губернатор наиболее пострадавшего штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Власти США допускают возможность покупки акций энергокомпаний, которые сейчас находятся в сложном финансовом положении. Энергетический сектор США серьезно пострадал в результате падения цен на энергоносители и ограничительных мер введенных во время пандемии.

Великобритания. Заключенные шьют защиту для врачей

В Великобритании в сутки:

Умерло – 413. Что почти в два раза меньше, чем накануне. Невысокие цифры могут быть связаны с тем, что на выходные данные поступают медленнее.

С начала эпидемии:

Заболело – 154 037.

Умерло – 20 732.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся на работу через месяц после того, как у него обнаружили коронавирус. От Джонсона ожидают принятия решения о продлении или снятии в стране ограничений.

Представители бизнеса требуют постепенно смягчать карантин. Ведь по расчетам ведущей группы прогнозирования, экономике Великобритании потребуется три года, чтобы полностью оправиться от последствий пандемии.

Британские заключенные будут производить средства индивидуальной защиты для медработников национальной службы здоровья. Изготовление средств в тюрьмах должно стоить втрое дешевле рыночной цены.

Россия. Песков обещает, что летом "станет легче"

В России за сутки:

Умерло – 50. Что на 16 меньше, чем накануне.

С начала эпидемии:

Заболело – 87 147. Пятый день подряд Россия оказывается в тройке стран с самым быстрым распространением вируса. По количеству больных РФ уже обогнала Китай

Умерло – 794. Большая часть умерших от COVID-19 приходится на Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что пик в стране придется на середину мая, а в начале лета "станет легче".

В России не введен режим чрезвычайного положения, центральная власть не объявляет карантин и возлагает эту ответственность на местных чиновников. Президент Владимир Путин только объявил "нерабочие дни" и пообещал бизнесу незначительную финансовую поддержку за сохранение рабочих мест.

Между тем в некоторых регионах прибегают к серьезным мерам, таким как специальная пропускная система в столице или жестокие действия правоохранителей на Кавказе.

А глава Республики Бурятии обвинил врачей в том, что они скрывали симптомы COVID-19 и спровоцировали вспышку заболевания.

Новая Зеландия "выиграла битву", а Сербия переживает за майские праздники

Власти Новой Зеландии говорят, что "ликвидировали" передачу вируса. Это не означает сведение случаев заражения до нуля, но чиновники здравоохранения знают, откуда поступают новые случаи.

Премьер-министр заявила, что страна "избежала худшего", но должна продолжать бороться с вирусом:

"Мы выиграли эту битву. Но мы должны сохранять бдительность, если мы хотим продолжать в том же духе. Мы открываем экономику, но не открываем общественную жизнь людей".

Государство снимает самые жестокие ограничения, которые действовали более 4 недель. Ритейлерам, ресторанам и школам позволят открыться в небольших масштабах. В частности, в школы пойдут дети в возрасте до 10 лет, которые не могут учиться дома или чьи родители должны вернуться на работу.

В Италии решили, что школы откроют только в сентябре, но многие предприятия возобновят работу уже с 4 мая, когда страна выйдет из крайне жесткого карантина.

Испания снимет некоторые запреты со следующей субботы, в частности, жителям позволят выходить на прогулку и заниматься спортом на улице.

Кроме того, правительство смягчило карантин для детей. Испанцы в возрасте до 14 лет после 6 недель изоляции наконец смогут выходить из дома. Но совсем ограничения не сняли: разрешены прогулки до трех детей с одним ответственным взрослым в течение одного часа и на расстоянии до 1 км от дома.

А вот правительство Сербии наоборот вводит многодневный комендантский час с 30 апреля, чтобы предотвратить распространение вируса на майские праздники. Традиционно в эти дни в Сербии и других балканских странах жители отправляются на природу, где жарят мясо и отдыхают.

Китай обещает работать в полную силу, чтобы помочь другим в борьбе с коронавирусом. Там говорят, что не будут ограничивать экспорт медикаментов и уже экспортировали необходимые товары в 191 страну и регион.

Сейчас в Китае, с которого началась эпидемия, по официальной информации, в больницах осталось 1011 больных, еще 8,4 тысячи человек находятся под наблюдением врачей.

"Искатели коронавирусов" говорят о возможном предке COVID-19 из 2013 года. Врачи пробуют новый препарат

В больницах Нью-Йорка испытывают препарат от изжоги для лечения COVID-19. В исследовании пока принимают участие 187 пациентов, но их количество надеются увеличить до 1200.

Несколько международных организаций и научных институтов еще в 2009 году основали инициативу для исследования коронавирусов, носителями которых являются летучие мыши. CNN рассказал, что исследователи берут у животных кровь и мазки для анализов.

Впоследствии ученые должны работать с этими образцами, чтобы предсказать, какие штаммы с наибольшей вероятностью могут распространиться на людей.

Инициативу запускали, чтобы подготовить мир к пандемии. За 10 лет работы она получила около 200 миллионов долларов. Недавно, когда тема стала более актуальной, ученым продолжили финансирование на сумму 2,26 миллиона долларов.

В общем исследователи собрали более 15 тысяч образцов, что позволило идентифицировать около 500 новых коронавирусов. Один из них, найденный в китайской пещере в 2013 году, возможно, был предком COVID-19. Это ученые установили после того, как началась эпидемия, сопоставив вирус с образцом в своей "библиотеке".

Образцы крови, взятые у летучих мышей, содержат антитела, следовательно могут помогать для борьбы с вирусами. Кроме того, в случае COVID-19, знание о его возникновении помогут ученым понять, как он мутировал, чтобы стать заразным для людей. Также ученые надеются, что исследование сможет предотвратить будущие вспышки.

Вызовы времен пандемии: социальное неравенство и повторный диагноз после выздоровления

Во Франции эпидемия обнажила проблему социального неравенства. В то время как миллиардеры изолируются в роскошных поместьях на Средиземном море, жители в бедных и переполненных районах сталкиваются с ростом смертности и беспорядками на улицах.

В пригородах Парижа вспыхнули столкновения с правоохранителями после обвинений в жестокости и расизме во время карантина со стороны полиции. А некоторые состоятельные жители, как выяснилось, имели доступ к тестированию на антитела, несмотря на нагрузку на больницы и дома престарелых.

В Южной Корее уменьшается количество новых случаев заражения, однако страна сталкивается с новой проблемой. По меньшей мере 222 человек после выздоровления снова сдали положительный тест на вирус.

Пока эксперты не уверены, является ли это реактивацией вируса или повторным заражением. Разница между двумя этими процессами может стать ключевой в борьбе с болезнью.

"Голос страны" выбирали онлайн. Троицкий и Metropolitan Opera объединяют мир музыкой

Режиссер Влад Троицкий, ЦСИ "Дах" и группа "Даха Браха" провели второй этап флешмоба #TogetherAtTheSameTime. К нему вместе с "Украинской правдой" могли присоединиться все желающие из разных стран мира.

Под музыку из "Alambari", нового альбома "ДахаБраха", люди выполняли одни и те же действия. Все это одновременно транслировалось на одном экране. По замыслу Троицкого, главная цель #TogetherAtTheSameTime – объединение мира во времена пандемии.

Metropolitan Opera также устроила гала-концерт в онлайн, который длился 4 часа. В нем приняли участие 43 исполнителя из разных стран и континентов.

Карантин не помешал определить победителя юбилейного, десятого сезона "Голоса страны". В суперфинале 26 апреля победил Роман Сасанчин из команды Тины Кароль. Участники шоу соревновались без зрителей в студии, а судьи шоу – Кароль, Потап и Настя Каменских, Дан Балан, Monatik – выходили в эфир, сидя дома.