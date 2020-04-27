Левин предлагал поломать ноги Гандзюк за $5 тысяч – Офис генпрокурора
Помощник-консультанта депутата Херсонского облсовета Алексей Левин по заказу председателя этого облсовета Владислава Мангера рассматривал два варианта нападения на активистку Екатерину Гандзюк – переломать руки и ноги, или облить серной кислотой, – за которые предлагали разные суммы денег.
Источник: заместитель начальника Департамента надзора за специальными органами правопорядка Роман Романчук на брифинге 27 апреля
Прямая речь: "С этой целью он (Левин – ред.) предложил Сергею Торбину, бывшему работнику уголовного розыска и бойцу Украинской добровольческой армии за денежное вознаграждение организовать и осуществить вместе с другими нападение на Гандзюк.
В целях запугивания было указано о необходимости переломать ей кости рук и ног или облить серной кислотой.
За способ совершения преступления путем перелома было предложено 5 тысяч долларов, а за способ обливания кислотой – от 2,5 до 3 тысяч долларов".
Детали: По словам Романчука, это предложение Торбин принял, получил 500 долларов задатка и привлек еще 4 других бывших участников УДА.
Он добавил, что группа привлеченных лиц была знакома с Гандзюк, так как та неоднократно предоставляла им волонтерскую помощь.
Отмечается, что Гандзюк сначала планировали побить, а когда это не удалось (из-за отсутствия удобного случая, наличия очевидцев и страха быть узнанными), то решили облить ее кислотой.
За это злоумышленники попросили большую сумму, чем им предлагали, – 5 тысяч долларов. А когда получили согласие – перешли к реализации преступления.
Что было раньше: 27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и что конечный заказчик – Мангер.
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Предыстория:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
- 6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.
- 16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.
- 25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве относительно Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера.
- 28 марта друзья убитой активистки Екатерины Гандзюк заявили, что генпрокурор Ирина Венедиктова давит на ее отца.
- 30 марта суд продлил срок содержания Алексея Левина под стражей еще на 2 месяца, адвокаты подали апелляцию.