Левин предлагал поломать ноги Гандзюк за $5 тысяч – Офис генпрокурора

Помощник-консультанта депутата Херсонского облсовета Алексей Левин по заказу председателя этого облсовета Владислава Мангера рассматривал два варианта нападения на активистку Екатерину Гандзюк – переломать руки и ноги, или облить серной кислотой, – за которые предлагали разные суммы денег.

Источник: заместитель начальника Департамента надзора за специальными органами правопорядка Роман Романчук на брифинге 27 апреля

Прямая речь: "С этой целью он (Левин – ред.) предложил Сергею Торбину, бывшему работнику уголовного розыска и бойцу Украинской добровольческой армии за денежное вознаграждение организовать и осуществить вместе с другими нападение на Гандзюк.

В целях запугивания было указано о необходимости переломать ей кости рук и ног или облить серной кислотой.

За способ совершения преступления путем перелома было предложено 5 тысяч долларов, а за способ обливания кислотой – от 2,5 до 3 тысяч долларов".

Детали: По словам Романчука, это предложение Торбин принял, получил 500 долларов задатка и привлек еще 4 других бывших участников УДА.

Он добавил, что группа привлеченных лиц была знакома с Гандзюк, так как та неоднократно предоставляла им волонтерскую помощь.

Отмечается, что Гандзюк сначала планировали побить, а когда это не удалось (из-за отсутствия удобного случая, наличия очевидцев и страха быть узнанными), то решили облить ее кислотой.

За это злоумышленники попросили большую сумму, чем им предлагали, – 5 тысяч долларов. А когда получили согласие – перешли к реализации преступления.

Что было раньше: 27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и что конечный заказчик – Мангер.

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