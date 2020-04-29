Головні новини вівторка і ночі: ресторан Тищенка, НЛО Пентагону

Тищенко заявив, що в ресторані у нього "штаб", Пентагон офіційно показав відеозаписи із НЛО — актуальні новини 28 квітня.

Про "Велюр"

Журналісти Bihus info з’ясували, що під час карантину ресторан Тищенка відвідують VIP-гості — нардеп стверджує, що його ресторан "Велюр" не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі".

Про НЛО

Пентагон офіційно показав відеозаписи із НЛО, зняті у 2004 та 2015 роках. Вони потрапили у відкритий доступ ще у 2007 та 2017 роках.

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