Главные новости вторника и ночи: ресторан Тищенко, НЛО Пентагона

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Среда, 29 апреля 2020, 08:00

Тищенко заявил, что в ресторане у него "штаб", Пентагон официально показал видеозаписи с НЛО — актуальные новости 28 апреля.

О "Велюре"

Журналисты Bihus info выяснили, что во время карантина ресторан Тищенко посещают VIP-гости — нардеп утверждает, что его ресторан "Велюр" не работает для посетителей и там проходят лишь "личные встречи".

Об НЛО

Пентагон официально показал видеозаписи с НЛО, снятые в 2004 и 2015 годах. Они попали в открытый доступ еще в 2007 и 2017 годах.

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Украинская правда


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