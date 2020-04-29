Це злиття провадження – Рябошапка про завершення справи Гандзюк

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Середа, 29 квітня 2020, 03:57

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошка вважає, що передчасна передача до суду справи вбивства активістки Катерини Гандзюк можна бути "злиттям провадження". Відновити вдруге розслідування буде неможливо.

Джерело: Рябошапка у коментарі "24 каналу"

Пряма мова: "З того, що я знаю, то велика кількість слідчих дій не була проведена і велика кількість доказів, які були би визначальними для того, щоб отримати обвинувальні вироки, зібрані не були". 

Деталі: Ексгенпрокурор каже, що розуміє та поділяє "стурбованість активної частини українського суспільства, яка вчора вийшла до Офісу президента".

"Занадто рано цю справу передали до суду", – стверджує Рябошапка.

Колишній генеральний прокурор вважає, що існує загроза передчасного розкриття матеріалів провадження. 

"Тому передчасне розкриття матеріалів кримінального провадження і передачу до суду – це фактично, грубо кажучи, є злиттям провадження. Другий раз відновити це провадження буде неможливо", – підсумував Рябошапка. 

Що передувало: 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – голова Херсонської облради Владислав Мангер.

Активісти обурилися такому рішенню і висловили своїх претензії. Зокрема, їх не влаштовує рішення про завершення досудового розслідування.

Близько сотні активістів ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" прийшли під Офіс президента на акцію протесту з вимогою пояснень від Володимира Зеленського та звільнення генпрокурорки Ірини Венедіктової через завершення досудового слідства у справі Катерини Гандзюк.

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Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померлау лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
  • 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.
  • 25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера. 
  • 28 березня друзі вбитої активістки Катерини Гандзюк заявили, що генпрокурор Ірина Венедіктова тисне на її батька.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: напад на Гандзюк Рябошапка Генпрокуратура


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