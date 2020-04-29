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Це злиття провадження – Рябошапка про завершення справи Гандзюк

Середа, 29 квітня 2020, 03:57
Це злиття провадження – Рябошапка про завершення справи Гандзюк

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошка вважає, що передчасна передача до суду справи вбивства активістки Катерини Гандзюк може бути "злиттям провадження". Відновити вдруге розслідування вже буде неможливо.

Джерело: Рябошапка у коментарі "24 каналу"

Пряма мова: "З того, що я знаю, то велика кількість слідчих дій не була проведена і велика кількість доказів, які були би визначальними для того, щоб отримати обвинувальні вироки, зібрані не були". 

Деталі: Ексгенпрокурор каже, що розуміє та поділяє "стурбованість активної частини українського суспільства, яка вчора вийшла до Офісу президента".

"Занадто рано цю справу передали до суду", – стверджує Рябошапка.

Колишній генеральний прокурор вважає, що існує загроза передчасного розкриття матеріалів провадження. 

"Тому передчасне розкриття матеріалів кримінального провадження і передача до суду – це фактично, грубо кажучи, є злиттям провадження. Другий раз відновити це провадження буде неможливо", – підсумував Рябошапка. 

Що передувало: 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – голова Херсонської облради Владислав Мангер.

Активісти обурилися такому рішенню і висловили своїх претензії. Зокрема, їх не влаштовує рішення про завершення досудового розслідування.

Близько сотні активістів ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" прийшли під Офіс президента на акцію протесту з вимогою пояснень від Володимира Зеленського та звільнення генпрокурорки Ірини Венедіктової через завершення досудового слідства у справі Катерини Гандзюк.

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки

Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померлау лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
  • 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.
  • 25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера. 
  • 28 березня друзі вбитої активістки Катерини Гандзюк заявили, що генпрокурор Ірина Венедіктова тисне на її батька.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: напад на ГандзюкРябошапкаГенпрокуратура
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