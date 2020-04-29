Це злиття провадження – Рябошапка про завершення справи Гандзюк

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошка вважає, що передчасна передача до суду справи вбивства активістки Катерини Гандзюк може бути "злиттям провадження". Відновити вдруге розслідування вже буде неможливо.

Джерело: Рябошапка у коментарі "24 каналу"

Пряма мова: "З того, що я знаю, то велика кількість слідчих дій не була проведена і велика кількість доказів, які були би визначальними для того, щоб отримати обвинувальні вироки, зібрані не були".

Деталі: Ексгенпрокурор каже, що розуміє та поділяє "стурбованість активної частини українського суспільства, яка вчора вийшла до Офісу президента".

"Занадто рано цю справу передали до суду", – стверджує Рябошапка.

Колишній генеральний прокурор вважає, що існує загроза передчасного розкриття матеріалів провадження.

"Тому передчасне розкриття матеріалів кримінального провадження і передача до суду – це фактично, грубо кажучи, є злиттям провадження. Другий раз відновити це провадження буде неможливо", – підсумував Рябошапка.

Що передувало: 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – голова Херсонської облради Владислав Мангер.

Активісти обурилися такому рішенню і висловили своїх претензії. Зокрема, їх не влаштовує рішення про завершення досудового розслідування.

Близько сотні активістів ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" прийшли під Офіс президента на акцію протесту з вимогою пояснень від Володимира Зеленського та звільнення генпрокурорки Ірини Венедіктової через завершення досудового слідства у справі Катерини Гандзюк.

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