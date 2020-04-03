Канал Ахметова заморозив програму Яніни Соколової після її інтерв'ю з Леросом

Журналістці та телеведучій Яніні Соколовій повідомили про заморозку проєкту "Як вам не соромно" на телеканалі "Україна 24" нібито через пандемію коронавірусу.

Джерело: Соколова у Facebook

Пряма мова Соколової: "Вчора вийшов третій випуск програми "Як вам не соромно". У ньому ми говорили про некомфортне – розслідування про Укрспирт, скорочення бюджету на культуру, освіту, молодь, спорт і соціальні виплати, неспроможність влади впоратися з коронавірусом. І наприкінці увімкнувся Гео Лерос та розповів про Єрмака, його методи помсти та плівки.

Сьогодні зранку канал "Україна 24" повідомив про заморозку проєкту до осені, посилаючись на карантин".

Деталі: Телеведуча не впевнена, чи вийде восени на "Україна 24". Проте Соколова повідомила, що наступний випуск її команда створить власними силами та вийдуть в ефір на ютубі.

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