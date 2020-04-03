Канал Ахметова заморозив програму Яніни Соколової після її інтерв'ю з Леросом
Журналістці та телеведучій Яніні Соколовій повідомили про заморозку проєкту "Як вам не соромно" на телеканалі "Україна 24" нібито через пандемію коронавірусу.
Джерело: Соколова у Facebook
Пряма мова Соколової: "Вчора вийшов третій випуск програми "Як вам не соромно". У ньому ми говорили про некомфортне – розслідування про Укрспирт, скорочення бюджету на культуру, освіту, молодь, спорт і соціальні виплати, неспроможність влади впоратися з коронавірусом. І наприкінці увімкнувся Гео Лерос та розповів про Єрмака, його методи помсти та плівки.
Сьогодні зранку канал "Україна 24" повідомив про заморозку проєкту до осені, посилаючись на карантин".
Деталі: Телеведуча не впевнена, чи вийде восени на "Україна 24". Проте Соколова повідомила, що наступний випуск її команда створить власними силами та вийдуть в ефір на ютубі.
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Передісторія:
- Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака– Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
- Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
- Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками". У свою чергу, ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.
- Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.
- 1 квітня до нардепа Лероса приїхали представники СБУ, щобвручити повістки на допити.
- Брат голови Офісу президента Андрія ЄрмакаДенис заявив, що як громадянин вільний зустрічатися з ким завгодно і обговорювати, що завгодно, і те, що його брат чиновник, не повинне обмежувати його права.