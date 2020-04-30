Генпрокурор Ірина Венедіктова наголошує, що адвокати Віктора Гандзюка не подавали жодних клопотань у справі Катерини Гандзюк.

Джерело: Венедіктова в ефірі hromadske

Пряма мова Венедіктової: "Жодних клопотань у справі (Гандзюк – УП) від адвокатів немає офіційно. Жодних. Усі, які були, усі були зроблені".

Деталі: Цим самим Венедіктова наголошує, що немає клопотань з боку адвокатів, в тому числі й з боку Євгенії Закревської, які проігнорувала прокуратура у цій справі.

Що було раніше: 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – Мангер.

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