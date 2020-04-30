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Справа Гандзюк: Венедіктова запевняє, що клопотань з боку адвокатів не було

Четвер, 30 квітня 2020, 20:40

Генпрокурор Ірина Венедіктова наголошує, що адвокати Віктора Гандзюка не подавали жодних клопотань у справі Катерини Гандзюк.

Джерело: Венедіктова в ефірі hromadske

Пряма мова Венедіктової: "Жодних клопотань у справі (Гандзюк – УП) від адвокатів немає офіційно. Жодних. Усі, які були, усі були зроблені".

Деталі: Цим самим Венедіктова наголошує, що немає клопотань з боку адвокатів, в тому числі й з боку Євгенії Закревської, які проігнорувала прокуратура у цій справі.

Що було раніше: 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – Мангер.

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки

Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померлау лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
  • 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.
  • 25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера. 
  • 28 березня друзі вбитої активістки Катерини Гандзюк заявили, що генпрокурор ІринаВенедіктова тисне на її батька.
  • 30 березня суд продовжив термін тримання Олексія Левіна під вартою ще на 2 місяці, адвокати подали апеляцію. 

Українська правда


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