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Дело Гандзюк: Венедиктова уверяет, что ходатайств со стороны адвокатов не было

Четверг, 30 апреля 2020, 20:40

Генпрокурор Ирина Венедиктова отмечает, что адвокаты Виктора Гандзюка не подавали никаких ходатайств по делу Екатерины Гандзюк.

Источник: Венедиктова в эфире hromadske

Прямая речь Венедиктов: "Никаких ходатайств по делу (Гандзюк - УП) от адвокатов нет официально. Никаких. Все, какие были, все были сделаны".

Детали: Этим Венедиктова подчеркивает, что нет ходатайств со стороны адвокатов, в том числе и со стороны Евгении Закревской, которые проигнорировала прокуратура по этому делу.

Что было раньше: 27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и что конечный заказчик – Мангер.

Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • 6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.
  • 16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.
  • 25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве относительно Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера.
  • 28 марта друзья убитой активистки Екатерины Гандзюк заявили, что генпрокурор Ирина Венедиктова давит на ее отца.
  • 30 марта судпродлил срок содержания Алексея Левина под стражей еще на 2 месяца, адвокаты подали апелляцию. 

Украинская правда


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