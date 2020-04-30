Генпрокурор Ирина Венедиктова отмечает, что адвокаты Виктора Гандзюка не подавали никаких ходатайств по делу Екатерины Гандзюк.

Источник: Венедиктова в эфире hromadske

Прямая речь Венедиктов: "Никаких ходатайств по делу (Гандзюк - УП) от адвокатов нет официально. Никаких. Все, какие были, все были сделаны".

Детали: Этим Венедиктова подчеркивает, что нет ходатайств со стороны адвокатов, в том числе и со стороны Евгении Закревской, которые проигнорировала прокуратура по этому делу.

Что было раньше: 27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и что конечный заказчик – Мангер.

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