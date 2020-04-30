Дело Гандзюк: Венедиктова уверяет, что прокуроры не игнорировали ходатайства со стороны адвокатов
Генпрокурор Ирина Венедиктова подчеркивает, что ее ведомство не проигнорировало никаких ходатайств, которые адвокаты Виктора Гандзюка подавали по делу Екатерины Гандзюк.
Источник: Венедиктова в эфире hromadske
Прямая речь Венедиктов: "Никаких ходатайств по делу (Гандзюк - УП) от адвокатов нет официально. Никаких. Все, какие были, все были сделаны".
Детали: Этим Венедиктова подчеркивает, что нет ходатайств со стороны адвокатов, в том числе и со стороны Евгении Закревской, которые проигнорировала прокуратура по этому делу.
Что было раньше: 27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и что конечный заказчик – Мангер.
Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова
Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки
Предыстория:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
- 6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.
- 16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.
- 25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве относительно Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера.
- 28 марта друзья убитой активистки Екатерины Гандзюк заявили, что генпрокурор Ирина Венедиктова давит на ее отца.
- 30 марта судпродлил срок содержания Алексея Левина под стражей еще на 2 месяца, адвокаты подали апелляцию.