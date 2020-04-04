Меркель: цифри дають надію, але знімати обмеження рано

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що поточні обмеження, запроваджені через поширення коронавірусу, "буквально життєво необхідні".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Меркель виступила з відеозверненням після того, як два тижні провела в домашньому карантині через контакт із зараженим лікарем. За її словами, через пандемію коронавірусу Великодні канікули на наступному тижні будуть "абсолютно іншими, ніж ті, які у нас були раніше".

Меркель попередила, що вірус все ще швидко поширюється в Німеччині, і охарактеризувала антіпандемічні зусилля країни як "завдання Геракла". У той же час вона відзначила, що зростання числа підтверджених інфекцій "зараз трохи повільніше, ніж кілька днів тому".

"Це правда, що останні цифри ... хоч вони ще й високі, дуже обережно дають трохи надії", - сказала вона.

Однак, Меркель підкреслила, що "безумовно занадто рано визнавати тенденцію, і занадто рано починати послаблювати будь-які суворі правила".

Канцлер закликала християн в Німеччині не святкувати Великдень як зазвичай. "Для мільйонів християн Пасха означає піти до церкви, проводити пасхальну неділю з усією родиною, можливо, гуляти або влаштовувати свята. Але не цього року", - сказала вона.

Згідно з чинною угодою між 16 федеральними землями Німеччини та федеральним урядом, обмеження на суспільне життя і правила соціального дистанціювання будуть діяти як мінімум до 19 квітня. Представники земель і уряду повинні зустрітися за п'ять днів до цього терміну і вирішити, чи потрібно продовжувати заходи.

Нагадаємо, у Німеччині кількість загиблих від коронавірусної хвороби досягла 1017 осіб, з них 145 померли протягом останньої доби.

Кількість підтверджених випадків захворювання протягом останньої доби зросла на 6714, до 79 696.

Читайте також: "Наступні тижні будуть ще складнішими": Меркель розповіла, як епідемія змінить життя всіх нас