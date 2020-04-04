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В Іспанії найменша кількість померлих від коронавірусу за тиждень

Субота, 4 квітня 2020, 13:36
В Іспанії найменша кількість померлих від коронавірусу за тиждень

Іспанія зареєструвала 809 смертей від коронавірусу за 24 години і це найменший щоденний показник за останні вісім днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Загальна кількість померлих зросла до 11 744, зазначили у Міністерстві охорони здоров'я в суботу.

Кількість інфікованих збільшилася до 124 736 осіб, за останню добу підтверджено 7246 нових хворих. Це також менше, ніж днем раніше.

Повідомляється, що 57 612 людей госпіталізовані, 6532 з них перебувають у відділення інтенсивної терапії.  З початку епідемії вилікувалися 34 219 осіб.

Вчора Іспанія за кількістю заражень випередила Італію, де станом на вчорашній вечір було зареєстровано 115 242 випадки зараження коронавірусом.

Нагадаємо, 30 березня уряд Іспанії схвалив посилення заходів для стримування поширення коронавірусу.

Читайте також: Ціна запізнення: як Іспанія намагається зупинити спалах коронавірусу

"Українська правда" у Threads

Теми: Іспаніякоронавірус
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