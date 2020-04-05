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Минулої доби коронавірус виявили у 12 дітей – Ляшко

Неділя, 5 квітня 2020, 10:33
Минулої доби коронавірус виявили у 12 дітей – Ляшко

Минулої доби в Україні було зафіксовано 156 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, з них 12 – серед дітей.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в неділю

Деталі: Минулої доби було госпіталізовано 55 осіб. Жоден з них не перебуває в тяжкому стані і не підключений до апаратів штучної вентиляції легень.

За словами Ляшка, за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано в Києві (30 випадків), у Тернопільській області (25 випадків) і в Кіровоградській області (18).

Приріст підтверджених випадків порівняно з минулою добою становить 14%.

Загалом в Україні госпіталізовано 624 хворих на COVID-19, з них 30 дітей. На штучній вентиляції легень перебуває 18 осіб.

Пряма мова: "Якщо ми подивимося, за який час країни проходять статистику від 100 осіб до 1200, як у нас сьогодні, то Італія цей шлях пройшла за 6 днів, Іспанія за 7 днів, США за 8 днів, Україна – за 9 днів".

"Випадки підозри на коронавірусну хворобу зафіксовані в кожній з областей, в той же час Миколаївська – єдина область, де не зареєстровано жодного випадку хвороби".

Що передувало: За даними МОЗ, станом на 10:00 5 квітня в Україні зафіксовано 1251 випадок захворювання на COVID-19.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що за минулу добу у Києві захворіла ще 31 людина: 18 жінок віком від 21 до 78 років та 13 чоловіків віком від 19 до 78 років. Загалом у Києві зафіксовано 245 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

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Українська правда
Теми: коронавірусМОЗ
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