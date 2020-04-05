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Прикордонник влаштував смертельну ДТП: двоє загинули, двоє - травмовані

Неділя, 5 квітня 2020, 12:16
Прикордонник влаштував смертельну ДТП: двоє загинули, двоє - травмовані
фото - ДБР

Внаслідок ДТП за участю інспектора прикордонної служби, який перебував за кермом Toyota Land Cruiser, двоє чоловіків загинули, ще двоє, один з яких - військовослужбовець - зазнали численних травм. 

Джерело: Держбюро розслідувань

Деталі: Аварія сталася в ніч на 5 квітня у смт. Марківка Луганської обл.

Автомобіль, в якому перебував прикордонник, виїхав за межі проїжджої частини, скоїв зіткнення з бетонною опорою ліній електропередач та деревом.

Дослівно: "Внаслідок ДТП двоє чоловіків, що перебували в салоні автомобілю, загинули на місці події. Ще двоє чоловіків, один з яких військовослужбовець, доставлені до місцевої лікарні з численними травами. 

Слідчі теруправління ДБР у Краматорську розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули двоє осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

У разі доведення вини винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років". 

 
фото - ДБР

Українська правда

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Теми: Прикордонна службаДТПжертвиДБР
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