У Чехії скасували низку обмежень: дозволили бігати і відкрили деякі магазини

Уряд Чехії вирішив послабити деякі обмеження, запроваджені для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

З вівторка громадянам знову дозволять займатися неконтактними видами спорту, наприклад, бігом та тенісом.

"Уряд вирішив, що з вівторка будуть дозволені заняття спортом та відкриті спортивні майданчики. Це не колективні види спорту, а індивідуальні види спорту", - заявив віцепрем'єр Карел Гавлічек, додавши, що заняття у закритих спортивних залах заборонені.

Уряд також вирішив з четверга відкрити магазини будівельних матеріалів, техніки, продажу товарів для різноманітних хобі та сервіси ремонту велосипедів. Але всі повинні дотримуватися суворих гігієнічних заходів.

Водночас, зберігається заборона виходити на вулицю, якщо немає чіткої причини для цього - головним чином вихід у магазин, на роботу або надання допомоги родичам.

Також необхідно носити маску в громадських місцях і не збиратися в групи більше двох осіб, якщо вони не є членами родини.

Сьогодні парламент Чехії має вирішити, на скільки продовжувати термін надзвичайного стану – на 14 або 30 днів. Глава МВС Чехії Ян Гамачек напередодні виступив за довше продовження, але є велика ймовірність, що буде ухвалено рішення про продовження до 30 квітня.

Нагадаємо, уряд Данії почне послаблювати жорсткі карантинні обмеження з наступного тижня, зокрема, відкриє дитячі садки та початкові школи.