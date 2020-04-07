Венедіктова про справу Шеремета: Не треба було робити такого гучного брифінгу

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що у справі вбивства журналіста Павла Шеремета через два місяці буде результат, який може сподобатися не всім, на її думку, не треба було силовикам давати гучний брифінг у справі, бо це зіпсувало сприйняття суспільства.

Джерело: інтерв’ю Венедіктової "Українській правді"

Пряма мова: "Можна я зараз скажу просто як людина? Мені здається, що не треба було робити такого гучного брифінгу до тих пір, поки реально справа не вийшла із суду. Тому у громадянського суспільства зіпсоване сприйняття цієї справи. Як і що воно буде – будемо бачити.

Ви ж знаєте: "точка зрения определяется местом сидения". Тому, що б я зараз не говорила, воно буде не на руку ані адвокатам, ані прокурорам в суді. Це може бути розцінено в суді як вплив і заангажованість, я не буду робити таких висновків.

Я знаю, якої риторики від мене очікує суспільство у цій справі. Але я залишу справу людям, які мають її закінчити – конкретним прокурорам, конкретним суддям. Адвокати зроблять свою справу. Це нормально і цивілізовано, давайте бути професіоналами".

Деталі: За її словами, попередній генпрокурор Руслан Рябошапка, коли виходив на брифінг щодо справи Шеремета, мабуть, мав "якісь ідеї, був впевненим у своїх діях", але Венедіктова не хотіла б цього коментувати, бо це не чесно по відношенню до Рябошапки: "Все, що я буду зараз говорити, може бути камінцем у його город".

Сам Рябошапка нещодавно теж критикував Венедіктову.

Вона розповіла, що у справі продовжили строки досудового розслідування на два місяці (до 12 червня), тому через два місяці уже можна буде очікувати якийсь результат.

Генпрокурор заявила, що у справі вбивства Шеремета "видно кінець": "Я вважаю, що через два місяці ми побачимо якийсь результат. Сподобається він нам, чи не сподобається. Але це вже буде результат".

Також вона додала, що прокурора, який підписав підозру, звільнили. Венедіктова зазначила, що справа дуже складна.

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