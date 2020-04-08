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На Мальті від коронавірусу померла перша людина

Середа, 8 квітня 2020, 23:59
На Мальті від коронавірусу померла перша людина

Мальта зареєструвала перший летальний випадок від COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров'я Кріс Ферн, якого цитує Times Of Malta

Деталі: 92-річна пацієнтка померла в лікарні Гоцо. Позитивний результат тесту на коронавірус їй повідомили у вівторок 7 квітня.

Ферн розповів, що до госпіталізації жінка жила в будинку для літніх людей, тому влада не може назвати точної причини зараження.

Наразі на Мальті зафіксували 299 випадків зараження на коронавірус.

Теми: епідеміякоронавірус
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