Коронавірус: Мінцифри показало карту порушників самоізоляції

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Четвер, 9 квітня 2020, 11:45

Уряд створив мапу, яка демонструє недотримання правил самоізоляції людьми, які повернулися з-за кордону, з країн де вирує коронавірус.

Джерело: віцепрем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook

Пряма мова: "За допомогою аналізу великого обсягу даних були визначені населені пункти, у яких мешкають люди, що повернулись із-за кордону та найменше дотримувались карантину – найменше перебувають на самоізоляції протягом 14 днів після приїзду.

 

Жовтогарячий – 50-200 людей не дотримувались карантину.

Червоний – понад 200.

При цьому у великих містах беруться дані на площі 500 на 500 метрів".

Деталі: Федоров пояснив, як створювали карту. Мінцифри отримує від операторів мобільного зв’язку Big Data про більш ніж пів мільйона людей. Це абоненти, що повернулися до України звідти, де є епідемія, починаючи від 17 березня. На основі цих даних створюється мапа, якою можуть користуватись РНБО та МОЗ.

Міністр наголошує: дані від мобільних операторів не містять жодної (!) персональної інформації про абонентів. Тобто ніякий конкретний абонент не відстежується. Отримується тільки інформація про: кількість осіб у населеному пункті, що повернулися з-за кордону; країни та канал повернення;  кількість, яка не дотримується карантину (понад n% днів від дня повернення); сумарну кількість інших людей, з якими контактували порушники.

За словами Федорова, держава використовуватиме мапу: для оцінки рівня дотримання карантину особами, що мають високий ризик бути носіями COVID-19 у різних містах; для оптимізації розміщення ресурсів у тих регіонах, де найгірший рівень дотримання; для планування заходів із безпеки та захисту здоров’я.

Додатково: На уточнення УП в Мінцифри пояснили, що карта є лише візуалізацією, а не олнайн-інструментом. Карту планують оновлювати раз на тиждень.

Українська правда
Теми: карантин коронавірус


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