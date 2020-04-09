Коронавирус: Минцифры показало карту нарушителей самоизоляции

Правительство создало карту, которая демонстрирует несоблюдение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы, из стран где бушует коронавирус.

Источник: вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook

Прямая речь: "С помощью анализа большого объема данных были определены населенные пункты, в которых живут люди, вернувшиеся из-за границы, которые меньше всех придерживались карантина - меньше всех находятся на самоизоляции в течение 14 дней после приезда.

Оранжевый - 50-200 людей не придерживались карантина.

Красный - более 200.

При этом в крупных городах берутся данные на площади 500 на 500 метров".

Детали: Федоров пояснил, как создавали карту. Минцифры получает от операторов мобильной связи Big Data о более чем полмиллиона человек. Это абоненты, вернулись в Украину оттуда, где есть эпидемия, начиная с 17 марта. На основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться СНБО и Минздрав.

Министр подчеркивает: данные от мобильных операторов не содержат никакой (!) персональной информации об абонентах. То есть никакой конкретный получатель не отслеживается. Получается только информация о: количестве лиц в населенном пункте вернувшихся из-за границы; стране и канале возврата; количестве тех, кто не придерживается карантина (более n% дней со дня возвращения) суммарном количестве других людей, с которыми контактировали нарушители.

По словам Федорова, государство будет использовать карту: для оценки уровня соблюдения карантина лицами, имеющими высокий риск быть носителями COVID-19 в различных городах; для оптимизации размещения ресурсов в тех регионах, где плохой уровень соблюдения; для планирования мер по безопасности и защите здоровья.

Дополнительно: На уточнение УП в Минцифры объяснили, что карта является лишь визуализацией, а не олнайн-инструментом. Карту планируют обновлять раз в неделю.