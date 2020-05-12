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Головні новини понеділка і ночі: послаблення карантину, мільйони Тимошенко

Вівторок, 12 травня 2020, 08:00

В Україні послабили карантин, Тимошенко отримала 11 мільйонів від американської фірми – новини, які були актуальні 11 травня.

Про послаблення карантину

В Україні 11 травня набув чинності перший етап послаблення карантинних обмежень, введених у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про Тимошенко

Американська юридична фірма Skadden заплатила 11 мільйонів доларів або більше, щоб уникнути судового позову з боку лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко, яка звинуватила фірму в сприянні її політичному переслідуванню.

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Про інші важливі новини

В Україні за минулу добу, 10 травня, зафіксовано 416 випадків коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 648.

Із 12 травня у столиці буде збільшена кількість окремих рейсів громадського транспорту. 

300% окладу медпрацівникам, які лікували хворих на COVID-19, за березень у повному обсязі виплатили лише у Полтавській області.

Прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що надбавки за березень медикам, які працюють з хворими на COVID-19, не змогли виплатити, оскільки місцева влада керувалася старим документом Мінсоцполітики.

За останню добу в Росії виявили 11,6 тисяч нових інфікованих коронавірусом, загальне число заражених збільшилася до 221 тисячі осіб, через що країна увійшла в трійку "лідерів", поступившись США (1,3 млн випадків) та Іспанії - 224,3 тисячі заражених Covid-19.

Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун звернулася до міністра охорони здоров’я Максима Степанова із застереженням, що лікарі так можуть і не дочекатися обіцяних доплат до зарплат, а згортання медреформи призведе до непоправних негативних наслідків.

Президент РФ Володимир Путін обіцяє видати житло особам, які до окупації Росією Криму працювали в українських правоохоронних органах півострова, а після - прийняли російське громадянство.

Українська правда


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