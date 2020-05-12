Головні новини понеділка і ночі: послаблення карантину, мільйони Тимошенко
В Україні послабили карантин, Тимошенко отримала 11 мільйонів від американської фірми – новини, які були актуальні 11 травня.
Про послаблення карантину
В Україні 11 травня набув чинності перший етап послаблення карантинних обмежень, введених у зв'язку з епідемією коронавірусу.
Про Тимошенко
Американська юридична фірма Skadden заплатила 11 мільйонів доларів або більше, щоб уникнути судового позову з боку лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко, яка звинуватила фірму в сприянні її політичному переслідуванню.
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Про інші важливі новини
В Україні за минулу добу, 10 травня, зафіксовано 416 випадків коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 648.
Із 12 травня у столиці буде збільшена кількість окремих рейсів громадського транспорту.
300% окладу медпрацівникам, які лікували хворих на COVID-19, за березень у повному обсязі виплатили лише у Полтавській області.
Прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що надбавки за березень медикам, які працюють з хворими на COVID-19, не змогли виплатити, оскільки місцева влада керувалася старим документом Мінсоцполітики.
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Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун звернулася до міністра охорони здоров’я Максима Степанова із застереженням, що лікарі так можуть і не дочекатися обіцяних доплат до зарплат, а згортання медреформи призведе до непоправних негативних наслідків.
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