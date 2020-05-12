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Главные новости понедельника и ночи: ослабление карантина, миллионы Тимошенко

Вторник, 12 мая 2020, 08:00

В Украине ослабили карантин, Тимошенко получила 11 миллионов от американской фирмы – новости, которые были актуальны 11 мая.

О ослаблении карантина

В Украине 11 мая вступил в силу первый этап ослабления карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

О Тимошенко

Американская юридическая фирма Skadden заплатила 11 миллионов долларов или больше, чтобы избежать судебного иска со стороны лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, обвинившей фирму в содействии ее политическому преследованию.

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О других важных новостях

В Украине за минувшие сутки, 10 мая, зафиксировано 416 случаев коронавируса, всего с начала эпидемии – 15648.

С 12 мая в столице будет увеличено количество отдельных рейсов общественного транспорта.

300% оклада медработникам, которые лечили больных COVID-19 за март в полном объеме выплатили только в Полтавской области.

Премьер Денис Шмыгаль пояснил, что надбавки за март медикам, которые работают с больными COVID-19 не смогли выплатить, поскольку местные власти руководствовались старым документом Минсоцполитики.

За последние сутки в России обнаружили 11 600 новых инфицированных коронавирусом, общее число зараженных увеличилось до 221 тысячи человек, из-за чего страна вошла в тройку "лидеров", уступив США (1,3 млн случаев) и Испании - 224,3 тысячи зараженных Covid-19.

Экс-руководительница Минздрава Уляна Супрун обратилась к министру здравоохранения Максиму Степанову с предупреждением, что врачи так могут и не дождаться обещанных доплат к зарплатам, а свертывание медреформы приведет к непоправимым негативным последствиям.

Президент РФ Владимир Путин обещает выдать жилье лицам, которые до оккупации Россией Крыма работали в украинских правоохранительных органах полуострова, а после – приняли российское гражданство.

Украинская правда


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