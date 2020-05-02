За кордоном COVID-19 хворіють 164 українця
Субота, 2 травня 2020, 00:25
За кордоном на лікуванні від коронавірусної інфекції перебуває 164 українця.
Джерело: МЗС
Деталі: Зазначається, що найбільше українців проходять лікування в Італії. Там лікується 121 громадянин України. Крім того, українці лікуються від COVID-19 в Греції, Іспанії, Швеції, Чехії, Німеччині та інших країнах.
Загалом від коронавірусу за кордоном одужали 45 українця.
Сім громадян України за кордоном померли з початку епідемії COVID-19.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
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Нагадаємо:
- Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів до України з різних країн світу, щоб повернути додому українців.