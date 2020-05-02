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За кордоном COVID-19 хворіють 164 українця

Субота, 2 травня 2020, 00:25

За кордоном на лікуванні від коронавірусної інфекції перебуває 164 українця.

Джерело: МЗС

Деталі: Зазначається, що найбільше українців проходять лікування в Італії. Там лікується 121 громадянин України. Крім того, українці лікуються від COVID-19 в Греції, Іспанії, Швеції, Чехії, Німеччині та інших країнах.

Загалом від коронавірусу за кордоном одужали 45 українця. 

Сім громадян України за кордоном померли з початку епідемії COVID-19.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Читайте також: Україна поруч: як держава допомагає громадянам, що не повернулися додому

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Теми: МЗСкоронавірус


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