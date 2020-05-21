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Полиция завершает расследование дела Шеремета – СМИ

Четверг, 21 мая 2020, 20:43

Национальная полиция Украины в эти дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета и передаст собранные материалы в прокуратуру.

Источник: собеседники "Слідство.Інфо"

Дословно: "На днях следователи по делу Шеремета работают допоздна. Они получили приказ сверху - завершать расследование. Также отмечено, что некоторые следователи не считают доказательства, собранные за последние месяцы, убедительными.

Несмотря на это, уже в ближайшие дни полиция объявит о завершении расследования. Далее материалы передадут в прокуратуру. И уже прокуратура будет решать, достаточно ли собранных доказательств для передачи дела в суд".

Детали: По данным издания, дело оставил прокурор Сергей Зузак, который все эти месяцы был главным в следствии.

Что было раньше: 21 мая всем трем подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета изменили подозрения - теперь следствие называет организаторами неустановленных лиц.

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.
  • Суд арестовал Кузьменкои АнтоненкоДугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
  • Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.
  • Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
  • По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общалисьвсего несколько раз.

Знать больше: Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

Темы: Дело Шереметаполиция


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