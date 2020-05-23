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Адвокат підозрюваної у вбивстві Шеремета: в суді справа розвалиться

Субота, 23 травня 2020, 16:34
Адвокат підозрюваної у вбивстві Шеремета: в суді справа розвалиться

Тарас Безпалий, який є захисником однієї з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, вважає, що справа розвалиться у суді.

Джерело: стаття Української правди "Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета"

Деталі: 22 травня поліція завершила досудове розслідування щодо підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета й винесла відповідну постанову. Матеріали стосовно Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь виділили в нове провадження.

Безпалий пов'язує різкі зміни в ході розслідування з пресконференцією президента Володимира Зеленського, що відбулася 20 травня. Саме тоді глава держави пообіцяв "розібратися" зі справою вбивства журналіста.

За словами адвоката, того ж дня (20 травня) були змінені прокурори, які вели справу. При цьому у них не було достатньо часу, аби вивчити усі деталі, але за кілька днів вони прийняли важливе рішення направити матеріали до суду. Саме у суді, прогнозує Безпалий, справа розвалиться через нестачу доказів у обвинувачення.

Пряма мова: "Не треба мати юридичної освіти – треба просто подивитись, що відбувалось. Рябошапка каже, що мабуть, доказів недостатньо, Венедіктова каже десь місяць тому, що матеріалів недостатньо, будь-яких нових матеріалів у нас не з'являється.

Виходить пресконференція Зеленського, і після цього різко завершують досудове розслідування, виділяють матеріали і направляють до суду.

Ввели прокурорів, які взагалі не обізнані в справі, які не були в цій справі, і ці прокурори буквально за два дні вирішують, що доказів достатньо – давайте направляти справу до суду".

Нагадаємо: У лютому 2019 року Володимир Зеленський зазначав, що якщо у справі вбивства журналіста "Української правди" Павла Шеремета обвинуваченню не вистачить доказів, то правоохоронці як мінімум мають вибачитися.

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • Слідство заявляло, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який спочатку також фігурував як організатор.
  • 21 травня усім трьом фігурантам змінили підозри – тепер слідство називає організаторами злочину "невстановлених осіб". 
  • Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
  • Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину.

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Українська правда

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Теми: Справа ШереметавбивствосудМВС
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