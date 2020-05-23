Адвокат підозрюваної у вбивстві Шеремета: в суді справа розвалиться

Тарас Безпалий, який є захисником однієї з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, вважає, що справа розвалиться у суді.

Джерело: стаття Української правди "Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета"

Деталі: 22 травня поліція завершила досудове розслідування щодо підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета й винесла відповідну постанову. Матеріали стосовно Юлії Кузьменко, Андрія Антоненко та Яни Дугарь виділили в нове провадження.

Безпалий пов'язує різкі зміни в ході розслідуванні з пресконференцією президента Володимира Зеленського, що відбулася 20 травня. Саме тоді глава держави пообіцяв "розібратися" зі справою вбивства журналіста.

За словами адвоката, того ж дня (20 травня) були змінені прокурори, які вели справу. При цьому у них не було достатньо часу, аби вивчити усі деталі, але за кілька днів вони прийняли важливе рішення направити матеріали до суду. Саме у суді, прогнозує Безпалий, справа розвалиться через нестачу доказів обвинувачення.

Пряма мова: "Не треба мати юридичної освіти – треба просто подивитись, що відбувалось. Рябошапка каже, що мабуть, доказів недостатньо, Венедіктова каже десь місяць тому, що матеріалів недостатньо, будь-яких нових матеріалів у нас не з'являється.

Виходить пресконференція Зеленського, і після цього різко завершують досудове розслідування, виділяють матеріали і направляють до суду.

Ввели прокурорів, які взагалі не обізнані в справі, які не були в цій справі, і ці прокурори буквально за два дні вирішують, що доказів достатньо – давайте направляти справу до суду".

Нагадаємо: У лютому 2019 року Володимир Зеленський зазначав, що якщо у справі вбивства журналіста "Української правди" Павла Шеремета обвинуваченню не вистачить доказів, то правоохоронці як мінімум мають вибачитися.

Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.

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