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Адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета прогнозирует, что в суде дело развалится

Суббота, 23 мая 2020, 16:34

Тарас Беспалый, который является защитником одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, считает, что дело развалится в суде.

Источник: статья Украинской правды "Работа над ошибками и неснятые вопросы. Что означает новая версия следствия по делу Шеремета"

Детали: 22 мая полиция завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета и вынесла соответствующее постановление. Материалы относительно Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь выделили в новое производство.

Беспалый связывает резкие изменения в ходе расследования с пресс-конференцией президента Владимира Зеленского, состоявшейся 20 мая. Именно тогда глава государства пообещал "разобраться" с делом убийства журналиста.

По словам адвоката, в тот же день (20 мая) были изменены прокуроры, которые вели дело. При этом у них не было достаточно времени, чтобы изучить все детали, но через несколько дней они приняли важное решение направить материалы в суд. Именно в суде, прогнозирует Беспалый, дело развалится из-за недостатка доказательств обвинения.

Прямая речь: "Не надо иметь юридического образования - надо просто посмотреть, что происходило. Рябошапка говорит, что, видимо, улик недостаточно, Венедиктова говорит где-то месяц назад, что материалов недостаточно, любых новых материалов у нас не появляется.

Выходит пресс-конференция Зеленского, и после этого резко завершают досудебное расследование, выделяют материалы и направляют в суд.

Ввели прокуроров, которые вообще не осведомлены в деле, не были в этом деле, и эти прокуроры буквально за два дня решают, что доказательств достаточно - давайте направлять дело в суд".

Напомним: В феврале 2019 года Владимир Зеленский отмечал, что если в деле убийства журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета обвинению не хватит доказательств, то правоохранители как минимум должны извиниться.

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.

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Украинская правда
Темы: Дело ШереметаубийствосудМВД


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