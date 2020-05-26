Новини 26 травня: виставка Порошенка, арешт поліцейських з Кагарлика

Порошенко потролив ДБР: замість допиту відкрив виставку картин, через які завели справу, суд арештував поліцейських, яких підозрюють у зґвалтуванні і катуванні жінки — актуальні новини 26 травня.

Про виставку

Порошенко не пішов на допит у ДБР у справі про незаконне переміщення через кордон культурних цінностей, натомість відкрив виставку картин, які фігурують у справі.

Пізніше директор музею Івана Гончара, у якому експрезидент відкрив виставку, заявив, що співробітники ДБР ввірвалися в музей, зламавши двері.

Про арешт

Суд арештував на два місяці без права внесення застави поліцейських з Кагарлика Сергія Сулиму і Миколу Кузіва, яких підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки у райвідділку. Обидва поліцейські заявили, що не визнають своєї вини.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко запевнив, що Кузів та Сулима понесуть справедливе покарання за злочин.

Геращенко також заявив, що не вважає зґвалтування і катування підозрюваних поліцейськими достатньою підставою для відставки Арсена Авакова.

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