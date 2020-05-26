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Новости 26 мая: выставка Порошенко, арест полицейских из Кагарлыка

Вторник, 26 мая 2020, 22:04

Порошенко потроллил ГБР: вместо допроса открыл выставку картин, из-за которых завели дело, суд арестовал полицейских из Кагарлыка, которых подозревают в изнасиловании и пытках женщины — актуальные новости 26 мая.

О выставке

Порошенко не пошел на допрос в ГБР по делу о незаконном перемещении через границу культурных ценностей, зато открыл выставку картин, которые фигурируют в деле.

Позднее директор музея Ивана Гончара, в котором экс-президент открыл выставку, заявил, что сотрудники ГБР ворвались в музей, взломав дверь.

Об аресте

Суд арестовал на два месяца без права внесения залога полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе. Оба полицейские заявили, что не признают своей вины.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заверил, что Кузив и Сулима понесут справедливое наказание за преступление.

Также Геращенко заявил, что не считает изнасилование и пытки подозреваемых полицейскими Киевской области достаточным основанием для отставки Арсена Авакова.

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Вместе с тем Криклий заявил, что железнодорожное пассажирское сообщение запустят еще до 1 июня, а внутренние авиаперелеты планируют запустить до 15 июня.

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