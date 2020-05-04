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Поліція порушила справу проти чоловіка, який із прапором СРСР "святкував" 1 травня

Понеділок, 4 травня 2020, 01:40
Поліція порушила справу проти чоловіка, який із прапором СРСР святкував 1 травня
Фото: Нацполіція

В одному із сіл Одещини першого травня чоловік вивісив на дах будинку червоний прапор із забороненою комуністичною символікою. За цим фактом поліція відкрила справу.

Джерело: повідомлення поліції Одеської області

Дослівно: "Першого травня 52-річний житель одного з сіл району на даху власного будинку вивісив червоний прапор із забороненою українським законодавством комуністичною символікою".  

Деталі: За словами чоловіка, таким чином він намагався відзначити Міжнародний день праці.

Прапор поліцейські вилучили та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за цим фактом. Зазначається, що розслідування буде проводиться за 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу: виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без.

Українська правда

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Теми: поліціяОдеська область
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