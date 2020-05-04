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Єрмак: Венедіктова повністю відповідає принципам Зеленського

Понеділок, 4 травня 2020, 21:29
Єрмак: Венедіктова повністю відповідає принципам Зеленського

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що робота генерального прокурора Ірини Венедіктової відповідає принципам, які є пріоритетними для президента Володимира Зеленського.

Джерело: виступ Єрмака на онлайн-зустрічі, організованій американським Atlantic Council

"Безумовно ми самі відчуваємо, що сьогодні робота всіх правоохоронних органів є недостатньою. І тому реформи, які ми розпочали, вони безумовно будуть продовжуватися. Всі зміни, в тому числі і кадрові зміни, які відбулися насамперед в Генеральній прокуратурі, вони налаштовані на удосконалення і пришвидшення реформ".

"Для команди президента Зеленського одним із пріоритетів було і залишається незалежність роботи правоохоронних органів. Ми вважаємо, що новий керівник Генеральної прокуратури пані Венедіктова повністю відповідає цим принципам".

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Передісторія:

Верховна Рада 17 березня призначила на посаду генерального прокурора Ірину Венедіктову.

Українська правда

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Теми: ВенедіктоваЗеленськийОфіс генпрокурора
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