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Бойовики російськими ракетами обстріляли село з мирним населенням на Донбасі

Понеділок, 4 травня 2020, 22:42

Бойовики терористичної організації "ДНР" обстріляли українські позиції з ракети, яка перебуває на озброєнні Росії.

Джерело: прес-служба прокуратури Донецької області

Деталі: У прокуратурі наголошують, що під час досудового розслідування встановлено, що 3 травня 2020 року бойовики "ДНР", які діють під контролем Російської Федерації, обстріляли село Павлопіль Донецької області, де мешкає мирне населення.

Під час огляду на місці виявлено авіаційну некеровану ракету типу НУР-80, дальністю близько 2 км, що перебуває на озброєнні РФ.

Докази передадуть до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.

Українська правда
Теми: ДонбасРосіябойові діївійна


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