Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МАУ виконає третій спецрейс з українськими заробітчанами

Вівторок, 5 травня 2020, 17:20
МАУ виконає третій спецрейс з українськими заробітчанами

У вівторок, 5 квітня, МАУ виконає третій спецрейс з українськими заробітчанами до Франкфурта.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

У вівторок, 5 травня, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" виконає третій спеціальний пасажирський рейс з Києва до Франкфурта для перевезення українців, що мають трудові контракти за кордоном.

"Продовження програми перевезення українських громадян за кордон за трудовими контрактами стало можливим завдяки тісній співпраці авіакомпанії з Міністерством закордонних справ та офісом віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції", - йдеться у повідомленні пресслужби МАУ.

Для подорожі необхідно мати трудову візу, контракт на термін від 3 місяців і медичне страхування, у тому числі на випадок COVID-19.

"Наразі МАУ отримала замовлення на здійснення чартерних перевезень до Німеччини, Великої Британії, Фінляндії, Швеції, Польщі", - додають у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, після скандалу з блокуванням чартерів із заробітчанами, авіакомпанія все ж змогла здійснити перевезення українських сезонних працівників до Лондона, а згодом і до Гельсінкі.  

Вчора у пресслужбі віцепрем'єра повідомили, що "разом з фінськими колегами уряд України допоможе українським працівникам організовано дістатися на сезонні роботи".  

Теми: кордонавіакарантинзарплати
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
кордон
Польща перекинула ударні гелікоптери до кордону з Білоруссю
Затримали посадовця КМВА: за $10 тисяч підробляв документи для виїзду чоловіків за кордон
У Бєлгородській області РФ продовжують озброювати цивільних
Останні новини
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
Усі новини...
Реклама: