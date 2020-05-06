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У Києві оголосили штормове попередження: очікують місячну норму опадів

Середа, 6 травня 2020, 17:06
У Києві оголосили штормове попередження: очікують місячну норму опадів

Український гідрометцентр оголосив штормове попередження у Києві та Київській області через сильні дощі 6 та 7 травня.

Джерело: ДСНС, "Київавтодор"

Дослівно "Київавтодор": "Після кількох посушливих місяців, травень прийшов зі зливами. Гідрометеоцентр попереджає про сильні дощі 6 і 7 травня.

Найінтенсивніші опади прогнозують з вечора 6 травня до ранку 7 травня. Менш ніж за 12 годин можливе випадання від 15 до 49 мм опадів, що майже дорівнює місячній нормі опадів".

Деталі: У "Київатодорі" додали, що на місця, які можуть підтоплюватись, спецтехніка і бригади виїжджають заздалегідь до початку опадів.

Наразі уже розпочалась робота біля станції метро "Лівобережна".

У підприємстві мають 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. Зокрема, мулососи, мотопомпи, гідромонітри, насосні станції.

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: погодаКиїв
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