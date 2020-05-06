Усі розділи
Укр / Рус

Кабмін, попри обіцяне, досі не опублікував постанову про пом'якшення карантину

Середа, 6 травня 2020, 22:29

Кабінет міністрів досі не опублікував постанову про пом’якшення карантинних заходів, хоча про це йшлося під час засідання 6 травня.

Джерело: Українська правда

Деталі: Під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль вимагав, щоб міністерство охорони здоров’я доопрацювало постанову, в якій зокрема був перелік послаблень для бізнесу з 11 травня, і опублікував у себе на сайті і сайті уряду.

Вони домовилися із міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, що постанова буде опублікована ввечері 6 травня.

Станом на 22.30 на обидвох сайтах її немає. 

Передісторія:

  • 5 травня в Кабінеті міністрів заявили, що доопрацьовують своє рішення про пом’якшення карантинних обмежень з 11 травня, щоб додати в нього більше видів підприємництва.          

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівкарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Трьох дітей засипало піском на Харківщині, одна дівчинка загинула

Зеленський відповів на петицію про звільнення Єрмака: тільки указом президента

ДоповненоСуд арештував чоловіка, якого виміняли у бойовиків: шахраював СМСками з донецької в'язниці

У Росії наклав на себе руки мільярдер з Топ-100 списку Forbes

Єрмак запропонував Німеччині, Франції і Росії перезавантажити переговори в Мінську

фотоКиївське Динамо "підпалило" траву на стадіоні для благородної мети

Усі головні новини...
Кабінет міністрів
Уряд розблокував фінансування кримськотатарського каналу "АTR"
Кернес: Шмигаль не знає, що таке метро і не розуміє людей
Садочки і школи Кабмін хоче підготувати до 1 вересня попри карантин
Останні новини
23:12
Космічне агентство буде допомагати поліції шукати наркотики і пожежі
23:05
фотоПоліцейські і СБУшник у складі банди викрадали людей та вимагали викуп – ОГП
22:29
Кабмін, попри обіцяне, досі не опублікував постанову про пом'якшення карантину
22:16
Новини 6 травня: місцеві вибори відбудуться, масові заходи на 8 та 9 травня – ні  
21:56
Трамп заявив, що коронакриза гірша за Перл-Харбор і теракт 11 вересня
21:51
Трьох дітей засипало піском на Харківщині, одна дівчинка загинула
21:29
Економічні новини 6 травня: рахунки "Нафтогазу", звернення до прем’єра щодо АЕС, Гереги vs АМКУ
21:21
У психлікарні на Волині виявили 15 хворих COVID-19 після смерті пацієнтки
21:16
Мономаха, Мазепи і Гандзюка: Зеленський дав імена трьом військовим бригадам
20:54
Uber звільнить майже 4 тисячі співробітників через падіння попиту на таксі
Усі новини...
1