Кабмін, попри обіцяне, досі не опублікував постанову про пом'якшення карантину
Середа, 6 травня 2020, 22:29
Кабінет міністрів досі не опублікував постанову про пом’якшення карантинних заходів, хоча про це йшлося під час засідання 6 травня.
Джерело: Українська правда
Деталі: Під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль вимагав, щоб міністерство охорони здоров’я доопрацювало постанову, в якій зокрема був перелік послаблень для бізнесу з 11 травня, і опублікував у себе на сайті і сайті уряду.
Вони домовилися із міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, що постанова буде опублікована ввечері 6 травня.
Станом на 22.30 на обидвох сайтах її немає.
Передісторія:
- 5 травня в Кабінеті міністрів заявили, що доопрацьовують своє рішення про пом’якшення карантинних обмежень з 11 травня, щоб додати в нього більше видів підприємництва.
Українська правда