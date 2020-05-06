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Кабмін, попри обіцяне, досі не опублікував постанову про пом'якшення карантину

Середа, 6 травня 2020, 22:29
Кабмін, попри обіцяне, досі не опублікував постанову про пом'якшення карантину

Кабінет міністрів досі не опублікував постанову про пом’якшення карантинних заходів, хоча про це йшлося під час засідання 6 травня.

Джерело: Українська правда

Деталі: Під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль вимагав, щоб міністерство охорони здоров’я доопрацювало постанову, в якій зокрема був перелік послаблень для бізнесу з 11 травня, і опублікував у себе на сайті і сайті уряду.

Вони домовилися із міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, що постанова буде опублікована ввечері 6 травня.

Станом на 22.30 на обидвох сайтах її немає. 

Передісторія:

  • 5 травня в Кабінеті міністрів заявили, що доопрацьовують своє рішення про пом’якшення карантинних обмежень з 11 травня, щоб додати в нього більше видів підприємництва.          

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівкарантин
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