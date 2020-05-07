В Україні порахували кількість заражених COVID-19 у СІЗО

У пенітенціарних установах України станом на 7 травня підтверджено три випадки коронавірусу в ув'язнених і ще 12 – у персоналу.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова Денісової: "На сьогодні офіційно зареєстровано 3 випадки зараження COVID-19 в ув'язнених і 12 заражень – у персоналу. Оскільки протиепідемічних заходів в більшості установ не дотримуються, можна припустити, що хворих коронавірусом значно більше, адже масове тестування ні персоналу, ні ув’язнених ніхто не проводить".

Деталі: Вона звернулася до МОЗ з проханням забезпечити установи пенітенціарної системи необхідними тестами.

Нагадаємо: У Чернівецькому СІЗО в ніч на 25 квітня ув'язнені влаштували бунт проти прийняття до СІЗО ув’язненого з COVID-19.