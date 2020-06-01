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На Донбасі поранено воїна: противник знову скинув боєприпас з безпілотника

Понеділок, 1 червня 2020, 12:34
ілюстративне фото

Російсько-окупаційні війська вчергове порушили режим припинення вогню та обстріляли наших захисників поблизу населеного пункту Гнутове, поранення отримав боєць.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "Противник з безпілотного літального апарату скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому було надано належну медичну допомогу".

Деталі: Українські військові зазначають, що такі підступні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаОб'єднані сили на Донбасі


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