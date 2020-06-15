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Головні новини неділі і ночі: поширення COVID-19, лист Зеленському

Понеділок, 15 червня 2020, 08:00

В Україні й надалі стрімко поширюється коронавірус, відомі діячі звернулись до Зеленського – новини, які були актуальні 14 червня. 

Про коронавірус

За минулу добу, 13 червня, в Україні підтверджено ще 648 випадків Covid-19, хвороба забрала життя ще 9 людей. повідомляється про 9 летальних випадків, а також про 106 осіб, що подолали вірус.

Загалом з початку епідемії в країні зафіксували 31 154 позитивних результати на Covid-19. Наразі хворіє 16 163 особи, 14 082 одужали, 889 – померли.

Минулої доби, 13 червня, у Львівській області виявили 139 випадків зараження коронавірусом. Це у два з лишнім рази більше ніж в Києві, який йде наступним в групі лідерів по розповсюдженню хвороби.

Про лист до Зеленського

До глави держави Володимира Зеленського з відкритим листом звернулися колишні політв’язні, історики, громадські діячі та активісти, що обурені врученням підозри п’ятому президенту України, нардепу Петру Порошенку. На їх думку, дії влади дискредитують правоохоронну систему України.

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Про інші важливі новини

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Партія "Слуга Народу" визначилася з головами осередків у Закарпатській області та Києві. Це народні депутати Ігор Кривошеєв та Микола Тищенко відповідно.

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В одного із підозрюваних у справі про передачу хабаря голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури начебто виявили COVID-19.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив стурбованість поширенням в українському медіапросторі антизахідної риторики.

Учасниця спортивних змагань "Ультра-Трейл Куяльник" на Одещині Катерина Катющева, яку раніше знайшли після 8 годин пошуків, померла.

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Українська правда


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