Головні новини неділі і ночі: поширення COVID-19, лист Зеленському

В Україні й надалі стрімко поширюється коронавірус, відомі діячі звернулись до Зеленського – новини, які були актуальні 14 червня.

Про коронавірус

За минулу добу, 13 червня, в Україні підтверджено ще 648 випадків Covid-19, хвороба забрала життя ще 9 людей. повідомляється про 9 летальних випадків, а також про 106 осіб, що подолали вірус.

Загалом з початку епідемії в країні зафіксували 31 154 позитивних результати на Covid-19. Наразі хворіє 16 163 особи, 14 082 одужали, 889 – померли.

Минулої доби, 13 червня, у Львівській області виявили 139 випадків зараження коронавірусом. Це у два з лишнім рази більше ніж в Києві, який йде наступним в групі лідерів по розповсюдженню хвороби.

Про лист до Зеленського

До глави держави Володимира Зеленського з відкритим листом звернулися колишні політв’язні, історики, громадські діячі та активісти, що обурені врученням підозри п’ятому президенту України, нардепу Петру Порошенку. На їх думку, дії влади дискредитують правоохоронну систему України.

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.

Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.

Про інші важливі новини

У пункті пропуску пішоходів з України в Республіку Польща "Шегині" останнім часом загострилась ситуація з пропуском людей.

Партія "Слуга Народу" визначилася з головами осередків у Закарпатській області та Києві. Це народні депутати Ігор Кривошеєв та Микола Тищенко відповідно.

Вищий антикорупційний суд призначив колишньому директору з правових питань компанії Burisma Андрію Кічі, підозрюваному у справі про хабар у 6 мільйонів доларів керівництву НАБУ і САП, запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у 40,3 мільйони гривень.

В одного із підозрюваних у справі про передачу хабаря голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури начебто виявили COVID-19.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив стурбованість поширенням в українському медіапросторі антизахідної риторики.

Учасниця спортивних змагань "Ультра-Трейл Куяльник" на Одещині Катерина Катющева, яку раніше знайшли після 8 годин пошуків, померла.

В Україні у понеділок очікуються періодичні дощі з грозами, які можуть провокувати шквали та град.