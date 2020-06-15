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Главные новости воскресенья и ночи: распространение COVID-19, письмо Зеленскому

Понедельник, 15 июня 2020, 08:00

В Украине продолжает стремительно распространяется коронавирус, известные деятели обратились к Зеленскому – новости, которые были актуальны 14 июня.

О коронавирусе

За прошедшие сутки, 13 июня в Украине подтверждено еще 648 случаев Covid-19, болезнь унесла жизни еще 9 человек. Сообщается о 9 летальных случаях, а также о 106 людях, преодолевших вирус.

Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 31 154 положительных результата на Covid-19. Сейчас болеет 16 163 человека, 14 082 выздоровели, 889 - умерли.

За прошедшие сутки, 13 июня, во Львовской области обнаружили 139 случаев заражения коронавирусом. Это в два с лишним раза больше чем в Киеве, который идет следующим в группе лидеров по распространению болезни.

О письме к Зеленскому

К главе государства Владимиру Зеленскому с открытым письмом обратились бывшие политзаключенные, историки, общественные деятели и активисты, возмущенные вручением подозрения пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко. По их мнению, действия власти дискредитируют правоохранительную систему Украины.

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Украинская правда


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