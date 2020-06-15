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Главные новости воскресенья и ночи: распространение COVID-19, письмо Зеленскому

Понедельник, 15 июня 2020, 08:00
Главные новости воскресенья и ночи: распространение COVID-19, письмо Зеленскому

В Украине продолжает стремительно распространяется коронавирус, известные деятели обратились к Зеленскому – новости, которые были актуальны 14 июня.

О коронавирусе

За прошедшие сутки, 13 июня в Украине подтверждено еще 648 случаев Covid-19, болезнь унесла жизни еще 9 человек. Сообщается о 9 летальных случаях, а также о 106 людях, преодолевших вирус.

Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 31 154 положительных результата на Covid-19. Сейчас болеет 16 163 человека, 14 082 выздоровели, 889 - умерли.

За прошедшие сутки, 13 июня, во Львовской области обнаружили 139 случаев заражения коронавирусом. Это в два с лишним раза больше чем в Киеве, который идет следующим в группе лидеров по распространению болезни.

О письме к Зеленскому

К главе государства Владимиру Зеленскому с открытым письмом обратились бывшие политзаключенные, историки, общественные деятели и активисты, возмущенные вручением подозрения пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко. По их мнению, действия власти дискредитируют правоохранительную систему Украины.

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О других важных новостях 

В пункте пропуска пешеходов из Украины в Республику Польша "Шегини" в последнее время обострилась ситуация с пропуском людей. 

Партия "Слуга народа" определилась с руководителями ячеек в Закарпатской области и Киеве. Это народные депутаты Игорь Кривошеев и Николай Тищенко соответственно.

Высший антикоррупционный суд назначил бывшему директору по правовым вопросам компании Burisma Андрею Киче, подозреваемому по делу о взятке в 6 миллионов долларов детективам НАБУ и САП, меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 40,3 миллиона гривен.

У одного из подозреваемых по делу о передаче взятки главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры якобы обнаружили COVID-19.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность распространением в украинском медиапространстве антизападной риторики

Участница соревнований "Ультра-Трейл Куяльник" в Одесской области Екатерина Катющева, которую ранее нашли после 8 часов поисков, умерла

В Украине в понедельник ожидаются периодические дожди с грозами, которые могут провоцировать шквалы и град.

Украинская правда
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