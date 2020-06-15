Мангера не доставили до суду через стан здоров'я – адвокат

Підозрюваного у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера не доставили до Печерського райсуду Києва, де йому мали обирати запобіжний захід, бо він у лікарні через проблеми з серцем.

Джерело: адвокат Дмитро Ільченко агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок

Пряма мова: "Мангера не доставили до суду, оскільки перебуває на госпіталізації через проблеми із серцем".

Деталі: За словами адвоката, співробітники поліції та прокуратури приїжджали до лікарні, де проходить лікування Мангер, щоб забезпечити примусову доставку підозрюваного до суду.

Вони отримали довідку від лікаря про те, що доставка Мангера в суд "неможлива з огляду на стан його здоров'я", сказав Ільченко.

Згодом, за його словами, співробітники поліції приїжджали та говорили, що вони мають заяву про те, що нібито медичний документ підроблений. Лікар Мангера поспілкувався з ними і повідомив, що особисто видав цю довідку.

Нагадаємо: Досудове розслідування у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня через нові обставини.

11 червня Мангер у своєму відеозверненні у Facebook заявив, що у справі Гандзюк з’явилося двоє нових свідків і що на них нібито чинили тиск.

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