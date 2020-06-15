Мангера не доставили до суду через стан здоров'я – адвокат
Підозрюваного у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера не доставили до Печерського райсуду Києва, де йому мали обирати запобіжний захід, бо він у лікарні через проблеми з серцем.
Джерело: адвокат Дмитро Ільченко агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок
Пряма мова: "Мангера не доставили до суду, оскільки перебуває на госпіталізації через проблеми із серцем".
Деталі: За словами адвоката, співробітники поліції та прокуратури приїжджали до лікарні, де проходить лікування Мангер, щоб забезпечити примусову доставку підозрюваного до суду.
Вони отримали довідку від лікаря про те, що доставка Мангера в суд "неможлива з огляду на стан його здоров'я", сказав Ільченко.
Згодом, за його словами, співробітники поліції приїжджали та говорили, що вони мають заяву про те, що нібито медичний документ підроблений. Лікар Мангера поспілкувався з ними і повідомив, що особисто видав цю довідку.
Нагадаємо: Досудове розслідування у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня через нові обставини.
11 червня Мангер у своєму відеозверненні у Facebook заявив, що у справі Гандзюк з’явилося двоє нових свідків і що на них нібито чинили тиск.
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Передісторія:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив кислоту на активістку Катерину Гандзюк. Вона потрапила до реанімацію з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
- 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.
- 25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера, а 30 березня суд продовжив термін тримання Левіна під вартою ще на 2 місяці (адвокати подали апеляцію).