Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мангера не доставили в суд из-за состояния здоровья – адвокат

Понедельник, 15 июня 2020, 10:28
Мангера не доставили в суд из-за состояния здоровья – адвокат
Радио Свобода

Подозреваемый в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер не доставлен в Печерский райсуд Киева, где ему должны были избирать меру пресечения, так как он в больнице из-за проблем с сердцем.

Источник: адвокат Дмитрий Ильченко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник

Пряма речь: "Мангер не доставлен в суд, поскольку находится на госпитализации из-за проблемам с сердцем".

Детали: По словам адвоката, сотрудники полиции и прокуратуры приезжали в больницу, где проходит лечение Мангер, чтобы обеспечить принудительную доставку подозреваемого в суд.

Они получили справку от доктора о том, что доставка Мангера в суде "невозможна по состоянию его здоровья", сказал Ильченко.

Позже, по его словам, сотрудники полиции приезжали и говорили, что у них есть заявление о том, что якобы медицинский документ поддельный. Лечащий врач пообщался с ними и сообщил, что лично выдал эту справку.

Напомним: Досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк было продлено до 29 июля в связи с новыми обстоятельстваи.

11 июня Мангер в своем видеообращении в Facebook заявил, что в деле Гандзюк появились два новых свидетеля и что на них якобы оказывали давление.

Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил кислоту на активистку Екатерину Гандзюк. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • 6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.
  • 16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.
  • 25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве относительно Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера, а 30 марта суд продлил срок содержания Левина под стражей еще на 2 месяца (адвокаты подали апелляцию).

"Украинская правда" в Threads

Темы: нападение на Гандзюксуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
нападение на Гандзюк
Дело Кати Гандзюк. Феномен гражданского общества
Суд вынес приговор организаторам убийства Гандзюк: Мангер и Левин получили по 10 лет
Суд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня
Последние новости
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
Все новости...
Реклама: