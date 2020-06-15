Мангера не доставили в суд из-за состояния здоровья – адвокат
Подозреваемый в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер не доставлен в Печерский райсуд Киева, где ему должны были избирать меру пресечения, так как он в больнице из-за проблем с сердцем.
Источник: адвокат Дмитрий Ильченко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник
Пряма речь: "Мангер не доставлен в суд, поскольку находится на госпитализации из-за проблемам с сердцем".
Детали: По словам адвоката, сотрудники полиции и прокуратуры приезжали в больницу, где проходит лечение Мангер, чтобы обеспечить принудительную доставку подозреваемого в суд.
Они получили справку от доктора о том, что доставка Мангера в суде "невозможна по состоянию его здоровья", сказал Ильченко.
Позже, по его словам, сотрудники полиции приезжали и говорили, что у них есть заявление о том, что якобы медицинский документ поддельный. Лечащий врач пообщался с ними и сообщил, что лично выдал эту справку.
Напомним: Досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк было продлено до 29 июля в связи с новыми обстоятельстваи.
11 июня Мангер в своем видеообращении в Facebook заявил, что в деле Гандзюк появились два новых свидетеля и что на них якобы оказывали давление.
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Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки
Предыстория:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил кислоту на активистку Екатерину Гандзюк. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
- 6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.
- 16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.
- 25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве относительно Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера, а 30 марта суд продлил срок содержания Левина под стражей еще на 2 месяца (адвокаты подали апелляцию).