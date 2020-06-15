Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Мангера не доставили в суд из-за состояния здоровья – адвокат

Понедельник, 15 июня 2020, 10:28
Радио Свобода

Подозреваемый в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер не доставлен в Печерский райсуд Киева, где ему должны были избирать меру пресечения, так как он в больнице из-за проблем с сердцем.

Источник: адвокат Дмитрий Ильченко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник

Пряма речь: "Мангер не доставлен в суд, поскольку находится на госпитализации из-за проблемам с сердцем".

Детали: По словам адвоката, сотрудники полиции и прокуратуры приезжали в больницу, где проходит лечение Мангер, чтобы обеспечить принудительную доставку подозреваемого в суд.

Они получили справку от доктора о том, что доставка Мангера в суде "невозможна по состоянию его здоровья", сказал Ильченко.

Позже, по его словам, сотрудники полиции приезжали и говорили, что у них есть заявление о том, что якобы медицинский документ поддельный. Лечащий врач пообщался с ними и сообщил, что лично выдал эту справку.

Темы: нападение на Гандзюксуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду

Заработали пункты пропуска с оккупированным Крымом

COVID-19 в Украине: 656 новых случаев, 171 выздоровление за сутки

В Украине возобновляется международное авиасообщение

Участница ультрамарафона, которую нашли через 8 часов, умерла

Адвокат заявил о коронавирусе у фигуранта дела о взятке НАБУ и САП

Все главные новости...
нападение на Гандзюк
Дело Гандзюк: Мангер в больнице, активисты говорят об уклонении от суда
Подозреваемого Мангера принудительно доставят в суд по делу Гандзюк
В деле Гандзюк появились новые обстоятельства: следствие возобновили
Последние новости
13:52
Стефанишина дала положительный прогноз относительно безвиза после пандемии
13:51
В полиции полагают, что повредить панно мемориального комплекса в Сваляве могла погода
13:45
ВАКС вынес первый тюремный приговор
13:40
"Укрпочта" получила грант на 80 тысяч долларов для закупки платежных терминалов в села
13:14
После получения нового статуса в НАТО Украина стремится к членству – Стефанишина
13:14
Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду
13:12
Директор школы узнала о COVID-19 у себя и все же пошла на работу
13:06
В Минцифры проверяют мобильный интернет в столице и просят киевлян помочь
12:50
Заработали пункты пропуска с оккупированным Крымом
12:48
Технические проблемы с пробным ВНО: в министерстве рассказали, куда обращаться за помощью
Все новости...