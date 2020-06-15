Мангера не доставили в суд из-за состояния здоровья – адвокат

Подозреваемый в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер не доставлен в Печерский райсуд Киева, где ему должны были избирать меру пресечения, так как он в больнице из-за проблем с сердцем.

Источник: адвокат Дмитрий Ильченко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник

Пряма речь: "Мангер не доставлен в суд, поскольку находится на госпитализации из-за проблемам с сердцем".

Детали: По словам адвоката, сотрудники полиции и прокуратуры приезжали в больницу, где проходит лечение Мангер, чтобы обеспечить принудительную доставку подозреваемого в суд.

Они получили справку от доктора о том, что доставка Мангера в суде "невозможна по состоянию его здоровья", сказал Ильченко.

Позже, по его словам, сотрудники полиции приезжали и говорили, что у них есть заявление о том, что якобы медицинский документ поддельный. Лечащий врач пообщался с ними и сообщил, что лично выдал эту справку.

Напомним: Досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк было продлено до 29 июля в связи с новыми обстоятельстваи.

11 июня Мангер в своем видеообращении в Facebook заявил, что в деле Гандзюк появились два новых свидетеля и что на них якобы оказывали давление.

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