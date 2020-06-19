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Справа Гандзюк: поліція відкрила провадження проти лікарів Мангера

П'ятниця, 19 червня 2020, 18:57

Кримінальне провадження відкрили щодо працівників Херсонського обласного кардіодиспансеру, які видавали довідки та начебто лікували главу Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

Джерело: заява ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Деталі: Лікарів підозрюють за двома статтями:

  • вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити затриманню особи, яка вчинила злочин;
  • видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

Дослівно: "Головлікар кардіодиспансеру Мазуряк не вперше переховує Мангера від суду. Раніше він прихистив Мангера під час іншого судового розгляду. Ще сумніше – що Мазуряк підставив свій колектив і їм тепер разом з ним за це відповідати. Ціна такої "послуги" замовнику Катерини Гандзюк – втрата лікарями посад, високі штрафи або й позбавлення волі".

Що було раніше: 19 червня підозрюваного голову Херсонської облради взяли під варту.

16 червня Мангера, якого підозрюють в організації нападу на херсонську чиновницю і активістку Катерину Гандзюк, затримали після засідання суду. 

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Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив кислоту на активістку Катерину Гандзюк. Вона потрапила до реанімацію з сильними опіками, а за 3 місяці померлау лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
  • 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.
  • 25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера, а 30 березня суд продовжив термін тримання Левіна під вартою ще на 2 місяці (адвокати подали апеляцію). 
  • 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – Мангер.

Українська правда
Теми: напад на ГандзюкХерсонсуд


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