Справа Гандзюк: поліція відкрила провадження проти лікарів Мангера
Кримінальне провадження відкрили щодо працівників Херсонського обласного кардіодиспансеру, які видавали довідки та начебто лікували главу Херсонської обласної ради Владислава Мангера.
Джерело: заява ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?"
Деталі: Лікарів підозрюють за двома статтями:
- вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити затриманню особи, яка вчинила злочин;
- видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
Дослівно: "Головлікар кардіодиспансеру Мазуряк не вперше переховує Мангера від суду. Раніше він прихистив Мангера під час іншого судового розгляду. Ще сумніше – що Мазуряк підставив свій колектив і їм тепер разом з ним за це відповідати. Ціна такої "послуги" замовнику Катерини Гандзюк – втрата лікарями посад, високі штрафи або й позбавлення волі".
Що було раніше: 19 червня підозрюваного голову Херсонської облради взяли під варту.
16 червня Мангера, якого підозрюють в організації нападу на херсонську чиновницю і активістку Катерину Гандзюк, затримали після засідання суду.
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Передісторія:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив кислоту на активістку Катерину Гандзюк. Вона потрапила до реанімацію з сильними опіками, а за 3 місяці померлау лікарні після багатьох операцій.
- 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
- 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.
- 25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера, а 30 березня суд продовжив термін тримання Левіна під вартою ще на 2 місяці (адвокати подали апеляцію).
- 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – Мангер.