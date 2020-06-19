Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справа Гандзюк: поліція відкрила провадження проти лікарів Мангера

П'ятниця, 19 червня 2020, 18:57
Справа Гандзюк: поліція відкрила провадження проти лікарів Мангера

Кримінальне провадження відкрили щодо працівників Херсонського обласного кардіодиспансеру, які видавали довідки та начебто лікували главу Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

Джерело: заява ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Деталі: Лікарів підозрюють за двома статтями:

  • вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити затриманню особи, яка вчинила злочин;
  • видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

Дослівно: "Головлікар кардіодиспансеру Мазуряк не вперше переховує Мангера від суду. Раніше він прихистив Мангера під час іншого судового розгляду. Ще сумніше – що Мазуряк підставив свій колектив і їм тепер разом з ним за це відповідати. Ціна такої "послуги" замовнику Катерини Гандзюк – втрата лікарями посад, високі штрафи або й позбавлення волі".

Що було раніше: 19 червня підозрюваного голову Херсонської облради взяли під варту.

16 червня Мангера, якого підозрюють в організації нападу на херсонську чиновницю і активістку Катерину Гандзюк, затримали після засідання суду. 

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки

Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив кислоту на активістку Катерину Гандзюк. Вона потрапила до реанімацію з сильними опіками, а за 3 місяці померлау лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
  • 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.
  • 25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера, а 30 березня суд продовжив термін тримання Левіна під вартою ще на 2 місяці (адвокати подали апеляцію). 
  • 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – Мангер.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: напад на ГандзюкХерсонсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
напад на Гандзюк
Справа Каті Гандзюк. Феномен громадянського суспільства
Суд виніс вирок організаторам вбивства Гандзюк: Мангер і Левін отримали по 10 років
Суд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня
Останні новини
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
ОновленоРосія обстріляла центральну частину Херсона, загинув чоловік
Усі новини...
Реклама: