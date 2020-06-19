Справа Гандзюк: поліція відкрила провадження проти лікарів Мангера

Кримінальне провадження відкрили щодо працівників Херсонського обласного кардіодиспансеру, які видавали довідки та начебто лікували главу Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

Джерело: заява ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Деталі: Лікарів підозрюють за двома статтями:

вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити затриманню особи, яка вчинила злочин;

видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

Дослівно: "Головлікар кардіодиспансеру Мазуряк не вперше переховує Мангера від суду. Раніше він прихистив Мангера під час іншого судового розгляду. Ще сумніше – що Мазуряк підставив свій колектив і їм тепер разом з ним за це відповідати. Ціна такої "послуги" замовнику Катерини Гандзюк – втрата лікарями посад, високі штрафи або й позбавлення волі".

Що було раніше: 19 червня підозрюваного голову Херсонської облради взяли під варту.

16 червня Мангера, якого підозрюють в організації нападу на херсонську чиновницю і активістку Катерину Гандзюк, затримали після засідання суду.

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