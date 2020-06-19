Дело Гандзюк: полиция открыла производство против врачей Мангера

Уголовное производство открыли в отношении сотрудников Херсонского областного кардиодиспансера, которые выдавали справки и якобы лечили главу Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Источник: заявление инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Детали: Врачей подозревают по двум статьям:

влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью помешать задержанию лица, совершившего преступление;

выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов.

Дословно: "Главврач кардиодиспансера Мазуряк не первый скрывает Мангера от суда. Ранее он приютил Мангера во время другого судебного разбирательства. Еще печальнее - что Мазуряк подставил свой коллектив и им теперь вместе с ним за это отвечать. Цена такой "услуги" заказчику Екатерины Гандзюк - потеря врачами должностей, высокие штрафы или даже лишение свободы".

Что было раньше: 19 июня Мангера взяли под стражу.

16 июня Мангера, которого подозревают в организации нападения на херсонского чиновника и активистку Екатерину Гандзюк, после заседания суда задержали сотрудники СБУ.

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