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Дело Гандзюк: полиция открыла производство против врачей Мангера

Пятница, 19 июня 2020, 18:57

Уголовное производство открыли в отношении сотрудников Херсонского областного кардиодиспансера, которые выдавали справки и якобы лечили главу Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Источник: заявление инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Детали: Врачей подозревают по двум статьям:

  • влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью помешать задержанию лица, совершившего преступление;
  • выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов.

Дословно: "Главврач кардиодиспансера Мазуряк не первый скрывает Мангера от суда. Ранее он приютил Мангера во время другого судебного разбирательства. Еще печальнее - что Мазуряк подставил свой коллектив и им теперь вместе с ним за это отвечать. Цена такой "услуги" заказчику Екатерины Гандзюк - потеря врачами должностей, высокие штрафы или даже лишение свободы".

Что было раньше: 19 июня Мангера взяли под стражу.

16 июня Мангера, которого подозревают в организации нападения на херсонского чиновника и активистку Екатерину Гандзюк, после заседания суда задержали сотрудники СБУ.

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Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил кислоту на активисткуЕкатерину Гандзюк. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • 6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.
  • 16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.
  • 25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве относительно Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера, а 30 марта суд продлил срок содержания Левина под стражей еще на 2 месяца (адвокаты подали апелляцию).
  • 27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и что конечный заказчик – Мангер.

Украинская правда
Темы: нападение на ГандзюкХерсонсуд


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