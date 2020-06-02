Путін визначив, коли і проти кого зможе запускати ядерну ракету

Президент РФ Володимир Путін затвердив указ про основи державної політики Росії в області "ядерного стримування", в якому прописано умови, за яких країна застосовує ядерну зброю.

Джерело: Російський "Інтерфакс" з посиланням на указ Путіна

Деталі: Такий документ публікується в РФ вперше. В ньому вказується, що "держполітика в області ядерного стримування має оборонний характер" і забезпечує "в разі виникнення військового конфлікту недопущення ескалації військових дій та їх припинення на прийнятних для РФ і її союзників умовах".

В указі наголошується, що рішення про застосування ядерної зброї приймається президентом РФ при наявності умов, які визначають можливість його застосування.

Таке рішення може бути прийнято в разі надходження достовірної інформації про старт балістичних ракет, що атакують території РФ і її союзників.

Також в числі умов згадується "застосування противником ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження по територіях РФ і її союзників", "вплив противника на критично важливі державні або військові об'єкти РФ, виведення з ладу яких призведе до зриву відповідних дій ядерних сил".

Крім того, умовою для застосування ядерної зброї може бути агресія проти РФ із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено саме існування держави.

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