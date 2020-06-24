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Новини 24 червня: повені на Західній Україні, незаконна вирубка лісу

Середа, 24 червня 2020, 20:52

Синоптик розповіла про причини повені на Західній Україні, стільці для IKEA виробляють із незаконно вирубаного українського лісу — актуальні новини 24 червня.

Про повені

На території 15 районів Івано-Франківської області підтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на заході України у 2020 році перевищує масштаби стихійного лиха 2008 року.

Причиною повеней на Західній Україні поряд з вирубкою лісів стали сильні затяжні дощі і паводки.

Синоптики оголосили штормове попередження через значне підняття рівня води на річці Прут, у Чернівцях готуються до затоплення кількох сіл, автодороги та ринку.

У Верховинському районі Івано-Франківської області через зсуви ґрунту зникло озеро Криве, яке було туристичною атракцією.

Державна комісія ТЕБ і НС під головуванням прем’єра Дениса Шмигаля ухвалила комплекс заходів з подолання наслідків стихії в західних областях.

Про вирубку лісу

Розкладні стільці Terje, що продаються у мережі магазинів ІКЕА, виробляють з незаконно вирубаного українського бука — про це йдеться у розслідуванні британської неурядової організації Earthsight.

Детальніше про незаконну вирубку карпатського лісу читайте у статті.

IKEA заявила, що перегляне свою мережу поставок деревини в Україні після повідомлення про нібито незаконну вирубку дерев у горах Карпат, де живуть зникаючі риси та бурі ведмеді.

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Синоптик розповіла про причини повені на Західній Україні

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