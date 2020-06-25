Порошенко о деле Шеремета: Зеленский может требовать расследования, но не "назначать виновных"

Экс-президент Петр Порошенко прокомментировал расследование убийства журналиста Павла Шеремета, сказав, что разделяет стремление общества к наказанию преступников, но публичный доклад следствия с участием главы государства считает "назначением виновных".

Источник: Порошенко в эфире программы Сергея Жадана на радио "Тризуб"

Прямая речь: "С одной стороны, я полностью разделяю стремление общества, требование к власти относительно объективного и беспристрастного расследования убийства Павла (Шеремета – УП) и привлечения убийц, заказчиков и организаторов к ответственности.

С другой стороны, я категорически не разделяю, когда приходит президент для записи видосика, на пресс-конференцию и, указывая на персон, указывает или назначает виновных.

Он (президент Владимир Зеленский – УП) имеет право требовать расследования... но в демократической стране с конституционными правами ее граждан, включая право на презумпцию невиновности, это 100% категорически неприемлемо".

"Ключевая позиция, мы должны понимать, это подрывает доверие к расследованию дел. Никто в это расследование не верит. И когда речь идет о том, что кто-то хочет назначить виновных для того, чтобы сделать себе очередной пункт рейтинга, это варварство, это категорически неприемлемо".

Детали: Порошенко считает, что через полгода после задержания подозреваемых, "ни одна вина не доказана, никаких доказательств не существует".

Пятый президент добавил, что, по его мнению, политическую ответственность за ход расследования должен понести президент Зеленский.

Почему это важно: После убийства Шеремета в 2016 году тогдашний президент Порошенко назвал расследование преступления делом чести и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. Позже он признался, что ждал от следствия лучшего результата.

Генпрокурор времен Порошенко Юрий Луценко неоднократно говорил о "горячих версиях", "ниточках" и о том, что следствие "видит" вероятных убийц. Однако о чем идет речь – не уточнял.

После задержания подозреваемых в декабре 2019 года в их поддержку неоднократно выступали депутаты от партии Порошенко "Европейская солидарность". Они также регулярно изъявляют желание взять подозреваемых на поруки. В то же время, лично Порошенко не высказывал свое отношение к объявленным подозрениям.

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Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

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