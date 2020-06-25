Порошенко о деле Шеремета: Зеленский может требовать расследования, но не "назначать виновных"
Экс-президент Петр Порошенко прокомментировал расследование убийства журналиста Павла Шеремета, сказав, что разделяет стремление общества к наказанию преступников, но публичный доклад следствия с участием главы государства считает "назначением виновных".
Источник: Порошенко в эфире программы Сергея Жадана на радио "Тризуб"
Прямая речь: "С одной стороны, я полностью разделяю стремление общества, требование к власти относительно объективного и беспристрастного расследования убийства Павла (Шеремета – УП) и привлечения убийц, заказчиков и организаторов к ответственности.
С другой стороны, я категорически не разделяю, когда приходит президент для записи видосика, на пресс-конференцию и, указывая на персон, указывает или назначает виновных.
Он (президент Владимир Зеленский – УП) имеет право требовать расследования... но в демократической стране с конституционными правами ее граждан, включая право на презумпцию невиновности, это 100% категорически неприемлемо".
"Ключевая позиция, мы должны понимать, это подрывает доверие к расследованию дел. Никто в это расследование не верит. И когда речь идет о том, что кто-то хочет назначить виновных для того, чтобы сделать себе очередной пункт рейтинга, это варварство, это категорически неприемлемо".
Детали: Порошенко считает, что через полгода после задержания подозреваемых, "ни одна вина не доказана, никаких доказательств не существует".
Пятый президент добавил, что, по его мнению, политическую ответственность за ход расследования должен понести президент Зеленский.
Почему это важно: После убийства Шеремета в 2016 году тогдашний президент Порошенко назвал расследование преступления делом чести и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. Позже он признался, что ждал от следствия лучшего результата.
Генпрокурор времен Порошенко Юрий Луценко неоднократно говорил о "горячих версиях", "ниточках" и о том, что следствие "видит" вероятных убийц. Однако о чем идет речь – не уточнял.
После задержания подозреваемых в декабре 2019 года в их поддержку неоднократно выступали депутаты от партии Порошенко "Европейская солидарность". Они также регулярно изъявляют желание взять подозреваемых на поруки. В то же время, лично Порошенко не высказывал свое отношение к объявленным подозрениям.
Знать больше: Работа над ошибками и неснятые вопросы. Что означает новая версия следствия по делу Шеремета
Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- 22 мая следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
- Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
- Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.